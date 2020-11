Lily Collins poursuivra son aventure française. Netflix confirme qu’il y aura une deuxième saison de ‘Emily in Paris’, le nouveau succès de Darren Star, créateur de ‘Sex and the City’. C’est l’Agence Savoir elle-même qui a annoncé que la jeune femme “devra rester” dans la capitale française “plus longtemps que prévu”.

Oh la la! Confirmé la deuxième saison de # EmilyEnParís avec de nouveaux looks, plus de fleurs et plus de drames avec Gabriel. pic.twitter.com/71FN6xnu91 – Netflix Espagne (@NetflixES) 11 novembre 2020

«Il a réussi à séduire certains de nos clients les plus exigeants en peu de temps chez Savoir. Appelez cela bonne chance ou ingéniosité américaine – je penche davantage vers la première – mais ses résultats sont impressionnants », peut-on lire dans la lettre. «On adore avoir Emily à Paris!», Ajoute l’agence.

Cette “ lettre de renouvellement ” unique accompagne une annonce plus traditionnelle sur les réseaux sociaux, la plateforme partageant une vidéo avec les acteurs célébrant le renouveau, accompagnée de champagne, bien sûr!