Le célèbre classique du cinéma t3rror, L’Exorciste, aura un suite qui sera réalisé par David Gordon Green, car son succès Halloween a valu le sens de la suite de l’une des meilleures histoires de tous les temps.

Il ne fait aucun doute que ces temps de redémarrages, de remakes et de suites continuent à faire leur chose et l’exploitation de la nostalgie est déjà bien dépensée, cependant, c’est toujours une affaire fixe pour les grands studios hollywoodiens, qui semblent avoir de sérieux problèmes les scripts originaux et préfèrent continuer à produire des hits basés sur des gloires distantes.

Dans ce contexte, la nouvelle d’une suite pour L’Exorciste, le film mythique de William Friedkin qui terrorisait le monde entier en 1973 avec l’histoire d’une possession démoniaque dans le corps d’une fille, est présente.

Et maintenant selon les informations de The Observer, le cinéaste David Gordon Green serait en charge de le diriger.

Basé sur le roman de William Peter Blatty, The Exorcist se concentre sur l’histoire de Regan, une fillette de douze ans victime de phénomènes paranormaux comme la lévitation ou la manifestation d’une force surhumaine.

Sa mère, terrifiée, après avoir soumis sa fille à plusieurs tests médicaux qui n’offrent aucun résultat, se rend chez un prêtre avec des études en psychiatrie.

Celui-ci, convaincu que le mal n’est pas physique, mais spirituel, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une possession, décide de pratiquer un exorcisme.

C’est ainsi que le père Merrin et le père Karras se battent pour retirer l’entité puissante de la petite fille, laissant place à plusieurs des scènes les plus impressionnantes de l’histoire du cinéma.

Gordon Green aurait récemment été en pourparlers pour être en charge de la suite de L’ExorcisteLe film est produit par Blumhouse, la société qui ces dernières années a fait des merveilles avec ses films d’horreur réalisés avec des budgets modérés.

Il est à noter que Jason Blum lui-même sera le producteur exécutif de la suite, même si pour le moment ce sont les seuls détails qui sont connus à ce sujet, car rien n’a été mentionné sur l’intrigue, le casting ou la date de sortie.

Quelque chose d’important est qu’auparavant on avait parlé d’un redémarrage de la franchise, cependant, maintenant nous savons que le studio a pris la voie de suite.

William Fredkin ne sera en aucun cas impliqué dans ce projet, et en fait il l’a lui-même annoncé il y a longtemps, peut-être parce qu’il veut que son héritage reste intentionnel et parce que son expérience d’observation.

Il faut noter qu’Exorcist II: The Heretic of 1977 était plutôt mauvais, c’est ce qu’il a commenté lors d’une interview avec Cinemablend en 2019:

Nous venons de terminer Exorcist II, voulez-vous y jeter un œil? ” Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis entré dans la pièce et j’ai regardé peut-être quarante minutes du film. C’est la pire merde que j’aie jamais vue. C’est une honte sanglante. “

Comme vous vous en souvenez peut-être, David Gordon Green s’est développé dans le théâtre, le cinéma et la télévision, et parmi ses films les plus remarquables figurent Your Highness, Pineapple Express, Stronger et Halloween.

Ce dernier film est devenu un énorme succès au box-office en 2018, marquant le retour triomphant de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode et donnant une bouffée d’air frais à la franchise Michael Myers et un coup de pouce au genre slasher endormi.

Et comme si cela ne suffisait pas, Gordon vert reviendra avec Halloween Kills, la suite, le 15 octobre 2021; car malheureusement, comme beaucoup d’autres films de 2020, il a été affecté par la crise sanitaire mondiale.

