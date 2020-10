Congédiement? Andrea Legarreta quitte Hoy après 22 ans de conduite | Réforme

Après 22 ans dans l’émission du matin “Hoy”, le célèbre animateur, Andrea Legarreta Elle lui dira au revoir pour cette bonne raison, une nouvelle qui a sans aucun doute impressionné les téléspectateurs, car elle est l’un des chefs d’orchestre les plus aimés de Televisa.

Andrea Legarreta a rejoint l’émission matinale de Televisa «Hoy» il y a 22 ans, pratiquement depuis que l’émission a commencé à être diffusée à la télévision.

Dans ce même programme était où Andrea Elle s’est fait connaître dans le show business, car dès le début, elle avait une bonne relation avec le public, mais l’usure que le chauffeur a subie en raison de plusieurs scandales récents apparemment et malheureusement ils facturent sa facture.

Notamment le liquider Cela coûterait beaucoup d’argent à Televisa, car cette société traverse une crise économique forte depuis le début de la pandémie.

Cependant, tout n’est pas intemporel, car ce n’est pas un congédiement et jusqu’à présent ni d’une démission, puisque apparemment la chaîne de télévision n’est pas prête à perdre autant d’argent, encore moins son animateur de toujours et le plus convoité.

Ils ont veillé à ce qu’à ce moment Andrea Legarreta Il n’est pas apparu sur le forum et ne le fera pas non plus la semaine suivante dans la matinée car il doit se rendre à Oaxaca en urgence pour s’occuper d’une affaire familiale très importante, donc en octobre et la première semaine de novembre, il ne le fera pas. elle sera présentée dans la diffusion du programme.

Andrea Legarreta n’apparaîtra pas toute cette semaine à Hoy. Le motif? La conductrice est à Oaxaca (où elle restera de L à V) pour assister à une inévitable affaire familiale », a déclaré Kaffie.

Ce qui a beaucoup alarmé les téléspectateurs et les adeptes d’Andrea, c’est que ces derniers temps, l’animatrice vedette est restée plus en dehors du programme qu’à l’intérieur après son retour au programme, car, comme ils se souviennent, elle avait été testée positive pour le virus et était restée en quarantaine depuis son domicile .

Après avoir contracté Covid-19, avec le reste de sa famille, la célèbre femme a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours en août dernier lorsqu’elle a présenté une pneumonie due au virus.

L’actrice compte également plus de 4,8 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, car elle est très active sur son réseau social et, en plus, plusieurs millions de personnes supplémentaires aiment la voir tous les matins devant l’émission du matin «Hoy» .

Legarreta Elle fait partie des actrices et animatrices qui ont été depuis le début du célèbre programme, dont, comme vous vous en souvenez peut-être, dans le passé, elle a passé deux ans à cause d’un producteur, il est donc pratiquement impossible d’imaginer le programme sans sa présence.

Andrea Legarreta Martínez a commencé comme mannequin pour des publicités télévisées à l’âge de 2 ans et à 8 ans, elle est entrée pour étudier, chanter, danser et jouer au centre de formation artistique de Televisa et a participé à des programmes unitaires tels que “Nosotros los Gómez” , “Papá soltero”, “Tres Generaciones”, “Plaza Sésamo” et la telenovela “Carrusel”, entre autres.

Et comme si cela ne suffisait pas, à l’âge de 16 ans, elle entre dans le groupe musical “Fresas con crema” et commence sa carrière en tant qu’animatrice de l’émission “Música futura”, en même temps elle revient aux feuilletons avec “Mástrás del puente” , “Simplement Maria”, “Atteignez une étoile”, “Poupées de papier”, “Dansez avec moi”, “L’ombre de l’autre”, “Je n’ai pas de mère”, entre autres.

Donc à l’intérieur Televisa On pourrait dire qu’il a été pratiquement toute sa vie, donc son absence à la fois du programme et de la société est quelque chose qui aurait un impact considérable sur son public.

