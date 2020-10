Connaissez l’astuce de WhatsApp pour envoyer des messages invisibles | Pixabay

Nous vous expliquerons comment vous pouvez envoyer des messages invisibles dans l’application de WhatsApp, quelque chose qui surprendra sûrement tous vos amis, alors prenez note car cela vous intéressera beaucoup plus que vous ne le pensez.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées au monde, grâce aux messages, photographies, audios, vidéos et appels, il n’est pas permis d’être plus connecté avec nos proches et maintenant beaucoup plus en raison de la contingence sanitaire .

Cependant, l’arrivée des autocollants à WhatsApp a rendu les messages de plus en plus divertissants, car nous pouvons les combiner avec des mèmes ou des images amusantes avec des sons.

Bien que l’application ne permette pas certaines choses comme l’envoi de messages sans contenu, une astuce est venue pour rendre la communication plus amusante et ils ne sont ni plus ni moins que messages invisibles.

L’envoi de ce type de message via WhatsApp n’a pas une fonction spécifiquement, puisque vous n’envoyez rien du tout.

Ce sont des personnages transparents qui ne pourront pas être vus par l’autre personne à qui vous l’envoyez, son objectif est donc uniquement de surprendre et de plaisanter avec vos contacts WhatsApp.

Dans Show News, nous vous expliquons comment envoyer des messages WhatsApp invisibles, alors continuez à lire pour savoir comment appliquer cette astuce.

Vous avez sûrement remarqué qu’il n’est pas possible d’envoyer un message vide même si vous utilisez la barre d’espace, car il faut même ajouter un point, une lettre ou un Emoji pour pouvoir l’envoyer.

Pour envoyer les messages invisibles par WhatsApp Il existe deux façons de le faire, la première consiste à télécharger une application.

Vous devez rechercher sur le Play Store “envoyer des messages vides” et lorsque vous le faites, vous trouverez plusieurs applications telles que Blank Message (pour WhatsApp) ou Blank Messages afin que vous puissiez choisir celle que vous aimez le plus.

Lors de son installation et de son ouverture, l’application vous donnera le choix du nombre de lignes ou de caractères invisibles que vous souhaitez envoyer, cela servira à allonger ou raccourcir votre message.

Une fois que vous l’avez défini, vous appuyez sur l’icône d’envoi dans laquelle une série d’options sera affichée: envoyer via WhatsApp, copier et choisir un autre messager.

Si vous choisissez la première option, WhatsApp s’ouvrira et vous devrez ensuite choisir le contact auquel vous souhaitez envoyer le message invisible et voilà, le message sera envoyé sans contenu.

Avec l’option «copier», les caractères vides resteront dans votre presse-papiers et vous pourrez ainsi accéder à votre WhatsApp, ouvrez la conversation souhaitée, collez le message invisible et envoyez-le.

Et enfin, si vous sélectionnez “choisir un autre messager”, différentes applications telles que Facebook, Instagram et GMail seront affichées pour envoyer le message invisible.

Alors que si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace sur votre appareil mobile ou que vous ne souhaitez tout simplement pas télécharger une application tierce, la société de télécommunications Telcel indique qu’il existe une page Web pour copier les caractères vides et les coller dans WhatsApp, ce qui vous permettra d’envoyer des messages invisibles sans besoin de trouver et d’installer toute autre application.

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer ici et une fois que vous avez fait, sélectionnez le rectangle violet avec la légende “Copier!”, Ensuite, vous devrez ouvrir l’application WhatsApp, choisissez la conversation à laquelle vous souhaitez envoyer le message invisible, collez-le et envoyez-le.

Dans cette dernière option, le nombre de caractères et de lignes est déjà déterminé, donc si vous souhaitez envoyer des messages plus longs, vous devrez coller le texte invisible plusieurs fois avant de l’envoyer.

Alors maintenant, vous pouvez vous amuser à envoyer des messages invisibles à vos amis, votre famille, vos connaissances ou à qui vous voulez et voir leurs réactions avec cette simple astuce qui surprendra sûrement tout le monde.

