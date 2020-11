Connaissez le secret de Shakira pour être belle à 43 ans | AP

Le chanteur colombien Shakira a publié ses astuces de beauté pour être aussi belle qu’elle à 43 ans, car elle s’est avérée être l’une des plus belles célébrités et vous aimeriez sûrement savoir quel est son secret.

À 43 ans et deux jeunes enfants, nul doute que Shakira continue d’être la chanteuse qui a conquis le monde dans les années 90 et qu’elle dédie depuis longtemps des vidéos aux fans sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle parle de sa famille, de son parcours. et même certains Conseils de beauté.

Beaucoup se demandent quel est son secret ou ce qu’elle fait pour rester toujours aussi belle et c’est que la chanteuse suit trois règles de base: ne pas compliquer sa vie, donner la priorité à la vitamine C et changer fréquemment sa routine d’exercice.

Dans le premier point, la beauté colombienne cite que contrairement aux idées reçues, elle n’a pas le temps d’aller dans des salons de spa sophistiqués ou des centres de cosmétologie spécialisés comme beaucoup d’autres célébrités.

Eh bien, en fait, Shakira elle-même se définit comme une personne très occupée, mais surtout engagée pour sa santé.

Je lave toujours mon visage et me maquille le soir. Le grand pas après cela est de dormir suffisamment. “

La Colombienne a également assuré qu’elle mange de tout, mais donne la priorité aux aliments riches en fibre pour garder votre métabolisme très bien équilibré.

Il faut juste de la discipline, de l’engagement et un peu de maîtrise de soi avec de la nourriture, ce que j’adore. Je mange encore beaucoup, mais seulement des aliments nutritifs et rien qui engraisse excessivement. “

Shakira a révélé en revanche sa prédilection pour vitamine C pour obtenir de la douceur dans la peau et assure que sans faute appliquer une crème sérum renforcée avec cette substance avant de dormir.

Il ne fait aucun doute que toute crème ou masque contenant de la vitamine C devrait faire partie de la routine quotidienne, comme indiqué. Shakira, puisque ses propriétés contribuent à renforcer un effet antioxydant et lui confèrent une luminosité naturelle.

Tous les soirs je me démaquille, j’utilise un sérum qui contient de la vitamine C et je pense que c’est tout … et bien sûr, j’utilise mes produits 3D White! », Explique-t-il.

Enfin, la grande figure de Shakira n’est pas le résultat d’une routine conçue à la lettre.

Depuis que la Colombienne avoue qu’elle aime faire des exercices, mais malheureusement, il s’ennuie très facilement et c’est pour cela qu’il entremêle ses exercices avec de la danse, du cardio, du yoga ou sort tout simplement pour de longues promenades.

Je change tous les jours pour ne pas m’ennuyer. Je fais un peu de boxe, un peu de danse, parfois du tennis ou je vais à la gym. “

Et c’est que pour l’interprète de “Pies descalzos” la santé et le confort passent avant tout, et sans aucun doute elle est la preuve vivante que si vous vous sentez bien, vous avez l’air bien.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, grâce à son haut niveau de ventes, sa polyvalence vocale et son succès mondial, l’a amenée à être décrite par Sony Music and Billboard sous le surnom de «Queen of Latin Pop».

Et en fait, plusieurs conglomérats médiatiques la considèrent comme une icône mondiale de la musique latine, soulignant la grande influence qu’elle a eue sur la scène musicale, de ses débuts dans les années 90 à nos jours, influençant l’introduction de divers artistes. Latinos au monde anglo-pop, après une carrière artistique de plus de 28 ans.

Il a commencé sa carrière musicale en 1991, après avoir signé un contrat avec Sony Music Colombia pour trois albums, après deux tentatives infructueuses en 1991 et 1993, cependant, Shakira a fait ses débuts en collaboration avec Luis Fernando Ochoa sur le marché du disque latino-américain en 1995 avec l’album Pies descalzos.

