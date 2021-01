Connaissez toutes les premières de Televisa pour cette 2021 | Instagram

Nous avons présenté les premières qui seront publiées tout au long de cette année sur des plateformes telles que Netflix, Disney + et d’autres, cependant, c’est maintenant au tour de Televisa, qui a préparé pour vous de grands titres pleins de drames.

C’est vrai, La Fábrica de Sueños continuera ses portes ouvertes pour que toutes les familles mexicaines continuent à profiter des meilleurs feuilletons.

Avec le drame, la comédie et le romantisme, Televisa se prépare à conquérir le petit écran avec l’aide de producteurs à succès tels que Carmen Armendáriz, Carlos Moreno et Juan Osorio, qui prennent les rênes des trois premières premières de l’année avec de grands acteurs.

“Tu te souviens de moi”, “Feu brûlant” et “Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille?” Ce ne sont là que quelques-uns des projets qu’ils préparent, et la deuxième saison de “El Dragón” et la biosérie de “Gloria Trevi” de Carla Estrada sont attendues dans les mois à venir.

La société de Televisa est en train de produire les nouvelles telenovelas qui atteindront le petit écran de Las Estrellas tout au long de 2021.

Il est à noter que l’une des caractéristiques de ces castings est la diversité de leurs protagonistes aux visages jeunes et d’autres déjà très connus.

Voici les telenovelas qui vous attendent le plus cette année:

1

Tu te rappelles de moi

Producteur: Carmen Armendáriz.

Date de sortie: 18 janvier à 21h30

Cette telenovela est une adaptation du feuilleton turc à succès Reina de la Noche, qui raconte l’histoire de Pedro Cáceres (Gabriel Soto) et Vera Solís (Fátima Molina), qui connaissent et tombent amoureux profondément dans la ville de San Ginés.

Tous deux ignorent que les crimes de leurs parents, dont ils n’ont aucune part ni aucun reproche, mettront en péril leur bonheur, car ils ont un passé commun.

Dans le casting, les acteurs Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto et Marisol del Olmo se distinguent comme des méchants; En outre, il présente des performances de Nina Rubín, Helena Rojo, Ana Bertha Espín, Alejandro de la Madrid, Natalia Téllez, Federico Ayos, María Penella et Rebecca Jones.

2

Le Dragon 2

Producteur: Carlos Bardasano.

Date de sortie: en attente.

Cette histoire mettra en vedette Sebastián Rulli et nous présente Miguel Garza, un jeune financier qui a dû quitter sa vie fructueuse au Japon pour perpétuer l’héritage familial des entreprises illicites, en s’appuyant sur ses connaissances en tant que hacker.

Dans la deuxième saison, après être devenu l’un des hommes les plus puissants du monde du trafic de drogue, “The Dragon” entreprit de résoudre les problèmes, mais sans imaginer qu’il finirait dans une dépression due à une mort inattendue.

3

Gloria Trevi, la biosérie

Producteur: Carla Estrada.

Date de sortie: en attente.

Ce grand projet racontera l’histoire personnelle et la carrière artistique de la chanteuse de Monterrey, le tout du point de vue de l’interprète elle-même, qui a rencontré en permanence la société de production pour écrire le scénario.

Nous nous connaissons depuis longtemps, je la respecte et l’admire beaucoup. Cette résilience qu’elle a eue est choquante, alors les bons, les mauvais, les moche entreront dans la série, car cela fait partie de la vie de chacun de nous », déclare Carla Estrada.

Il convient de mentionner que jusqu’à présent, le protagoniste qui donnera vie à l’interprète controversé n’a pas encore été défini.

4

Feu flamboyant

Producteur: Carlos Moreno.

Date de sortie: 8 février à 18 h 30

Il s’agit d’une production originale de Martha Carrillo et Cristina García, elle comportera 80 épisodes et son intrigue sera marquée par l’amour et les passions débordantes qui surgissent entre amis, qui en ne pouvant arrêter leurs sentiments, mettent leur vie en danger lorsqu’ils sont découverts par ses beaux-parents qui se sentent trahis par eux.

Chez les Ferrers, la soif de vengeance est éveillée, non seulement parce que Gabriel (Carlos Ferro) et Alexa (Mariana Torres) se sont livrés à un amour interdit, mais parce qu’ils ont découvert que derrière l’entreprise familiale de fabrication d’huile d’olive posséder, le commerce illicite de billets contrefaits est caché.

Dans ce feuilleton, l’acteur Kuno Becker revient sur le petit écran en grand méchant, tandis que Laura Flores, Arturo Peniche, Claudia Martín, José María de Tavira, Claudia Ramírez, Yolanda Ventura, Sebastián Poza et Fernando Ciangherotti l’accompagnent.

5

Qu’arrive-t-il à ma famille?

Producteur: Juan Osorio.

Date de sortie: 15 février à 20h30

Ce feuilleton avec des touches de comédie est enregistré dans des lieux de Guanajuato pour mettre en valeur l’architecture, les ruelles pittoresques, la culture, les traditions, les paysages et la gastronomie particulière de l’État.

Le producteur Juan Osorio racontera, en 85 chapitres au total, l’histoire de Regina Rueda (Eva Cedeño) et Leonardo Iturbide (Mane de la Parra), qui travaillent tous deux dans une importante entreprise de vêtements et de chaussures au Mexique, et après leur rencontre, ils feront l’expérience d’un romance qui changera leur vie.

Le casting est complété par des acteurs tels que Julián Gil, Lisette Morelos, Diana Bracho, Rafael Inclán, René Casados, Gabriela Platas et Emilio Osorio.

6

S’ils nous laissent

Producteur: Carlos Bardasano.

Date de sortie: en attente.

Cette production n’a pas encore commencé à enregistrer, cependant, Televisa l’a déjà annoncé lors d’un événement virtuel.

Il s’agit d’une nouvelle version de la Señora Isabel colombienne, qui a été fabriquée au Mexique sous le nom de Mirada de mujer, puis à nouveau en Colombie pour Telemundo comme Victoria, avec Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann et Arturo Peniche.

Ce drame mettra en vedette une femme mature et autonome qui, à travers l’épaisseur et la minceur, retrouve l’amour chez un homme de 25 ans plus jeune.

sept

Autres titres

Pour cette année 2021, Televisa prépare également d’autres telenovelas qui sont en post-production comme “La desalmada”, “El hombre del tomorrow”, “Là je t’attends” et “Concevoir ton amour”.

De plus, on parle du retour de Salvador Mejía et Emilio Larrosa, cependant, ils ne confirment toujours pas leur participation aux prochains projets que nous verrons à travers les étoiles.