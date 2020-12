Connaissez toutes les romances que Justin Bieber avait avant Hailey | AP

Chanteuse canadienne Justin Bieber a un excellent bilan de couples aimants, de mannequin, chanteuse et actrices formant une liste variée d’ex-petites amies, car bien que l’idole soit marié avec bonheur à Hailey Baldwin, son passé le hante.

Justin Bieber est actuellement marié à un top model Hailey BaldwinCependant, des années auparavant, il était connu pour être pratiquement un Don Juan, car on disait qu’il accumulait en moyenne 12 à 15 relations par an.

Et cela ne parle que des relations qui ont fini par atteindre les médias, depuis que des photographies du chanteur avec son compagnon sont apparues, qui sont immédiatement devenues une célébrité et que leurs réseaux sociaux ont grandi en adeptes jusqu’à des chiffres millionnaires.

Après sa relation avec le chanteur Selena Gomez, qui lui était la plus ancienne et qui se terminait par une rupture tortueuse, Bieber était désormais enchaîné de couples, certains sporadiques, certains va-et-vient et tous terriblement médiatiques.

Avant de commencer la liste, il convient de mentionner ce qui était considéré comme sa première petite amie, Caitlin Beadles, la sœur de son meilleur ami.

A cette époque, Bieber a commencé à émerger dans le monde de la musique et peu de temps après, le chanteur a ressenti une affinité pour une collègue de profession, la chanteuse Jasmine Villegas, qui a participé en 2010 à la vidéo de la chanson Baby de Justin Bieber.

1

Selena Gomez

Ce n’est peut-être pas quelque chose de nouveau, car c’était l’un des couples les plus populaires des années précédentes, car l’ancienne star de Disney était son premier grand amour.

Les deux se sont rencontrés en 2009, lorsque le manager de Justin Bieber a approché la mère de Selena pour que des artistes unissent leurs forces sur des projets musicaux.

Des années plus tard, en 2011 pour être exact, ils ont officialisé leur relation lors de la soirée Vanity Fair Oscar.

Ils semblaient être une relation parfaite jusqu’à ce qu’ils mettent fin à leur romance en 2013 et le reste appartient à l’histoire.

2

Miranda Kerr

Après sa première apparition dans le célèbre défilé de mode Victoria’s Secret qui a eu lieu en 2012, Bieber a rencontré Miranda Kerr, avec qui beaucoup disent qu’il a eu une brève histoire d’amour.

Selon El Mundo, Miranda a donné sa version des événements par l’intermédiaire de son avocat et a souligné ce qui suit:

“Il a envoyé une lettre dans laquelle il nie complètement avoir” rencontré “Justin Bieber, qualifiant ces rumeurs de” fausses et diffamatoires “”, explique le journal.

3

Barbara Palvin

C’est vrai, Bieber a non seulement rencontré la belle mannequin Miranda Kerr lors du défilé de mode Victoria’s Secret, mais il a également été vu des mois plus tard très intime lors d’une fête sur le bateau de Roberto Cavalli aux côtés de la mannequin Barbara Palvin.

4

Chantel Jeffries

Avant son arrestation pour conduite sous l’influence de l’alcool et de substances interdites à Miami, Justin avait une relation amoureuse avec le mannequin Chantel Jeffries.

5

Adriana Lima

Outre les mannequins Miranda Kerr et Barbara Palvin, la chanteuse canadienne a par la suite ajouté à sa longue liste de conquêtes l’ange numéro un, la belle Adriana Lima.

6

Kourtney Kardashian

Après que Kourtney Kardashian se soit séparé du mannequin et de l’acteur Scott Disick et ait commencé à reprendre sa vie sociale, de nombreux proches du couple disent que pendant des mois, elle et Bieber ont eu plus qu’une amitié.

sept

Hailey Baldwin

Le scandale pour tous ses admirateurs est survenu lorsque le mannequin Hailey Baldwin a publié avec Justin des photographies dans lesquelles ils avaient l’air de très près lors d’un voyage aux Bahamas en 2016.

Ce fut le début d’une romance médiatique qui parvint à atteindre l’autel et obligea Bieber à redresser sa route.