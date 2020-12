Connaissez-vous bien Belinda? et la raison de sa grande popularité | Instagram

Belinda est une artiste qui a réussi à se positionner comme l’une des plus populaires au Mexique, depuis qu’elle était petite, elle est venue au pays après qu’elle et sa famille ont quitté l’Espagne, c’est l’endroit où elle a semé et récolté les triomphes de sa carrière dans le médium artistique.

Aujourd’hui, elle est non seulement célèbre pour ses romans et sa contribution à la musique pop mais aussi pour sa participation à des programmes à la recherche de talents comme la réalité “La voix du Mexique«où elle a également été impliquée dans une grande controverse car elle est liée de façon romantique avec certains de ses collègues.

Dans cette section, nous nous souvenons de Lupillo Rivera avec qui il a été dit qu’il y avait une relation et actuellement avec l’interprète musical régional, Christian nodal qui a même parlé de plans pour “mariage“et qui” partagent déjà la même maison “, des versions qui n’ont pas encore été confirmées ou refusées par les deux.

Mais vous pensez vraiment en savoir beaucoup sur Belinda Peregrin Shüll, nous vous révélons 17 faits sur l’une des figures musicales les plus importantes du moment, en plus qu’elle a réussi à se positionner comme l’une des influenceuses les plus connues du Mexique.

1.- Comme nous l’avons mentionné au début, son origine est espagnole, il est né à Madrid le 15 août 1989.

2.- Il a étudié au Collège Miraflores et au “Westminster”.

3.- Elle porte son nom inspiré de sa grand-mère maternelle après que ses parents la considéraient comme la meilleure.

4.- La pop star adore entendre la chanson “My Heart Will Go On”, elle l’a même interprétée lors d’un casting pour un roman.

5.- Elle a obtenu son premier rôle principal dans “Amigos x siempre” alors qu’elle n’avait que 10 ans.

6.- Il a arrêté sa participation au mélodrame pour enfants, “Complices al Rescate”, pour enregistrer son premier album intitulé “Belinda” et ils soulignent également que son départ était dû à des problèmes avec la réalisatrice Rosy Ocampo.

7 .- Le single “Lo Siento” avec lequel il a débuté, est une reprise du chanteur Mika Newton d’origine ukrainienne.

8.- L’Auditorium National a été rempli 12 fois consécutives à l’âge de 17 ans.

9.- Peu de gens savent que Belinda est une fille de Disney, après avoir fait ses débuts dans le film “The Cheetah Girls”.

10.- La reprise qu’il a faite avec le groupe “Moderatto” avec la chanson “Dying Slow” a été un succès dans sa carrière.

11.- Pour elle, l’un des artistes qu’elle considère comme un bel exemple est Thalía

12.- S’il y a quelque chose que vous aimez goûter, c’est la cuisine chinoise et mexicaine, en particulier les tacos et les quesadillas.

13.- Beli a aussi un talent caché, et c’est qu’elle pourrait imiter Paulina Rubio et Shakira.

14.- Non seulement Lupillo a tatoué le visage du chanteur sur son bras, mais son fan numéro un l’a aussi, mais sur une jambe et une pour l’album de chaque artiste.

15.- La chanteuse de 28 ans n’aime pas qu’on parle de sa vie privée, elle a pour l’instant lancé 3 émissions de téléréalité, «El diario de Belinda y Moderatto», «Looking for Utopia» et enfin «Belinda, une émission de télé-réalité sur ma vie ».

16.- Apparemment, l’artiste reggaeton Maluma s’est fait connaître au Mexique pour la prétendue relation qu’ils entretenaient.

17.- L’artiste est une idole pour ses fans, donc ses followers ont des comptes Twitter où ils parlent de chacune des parties de son corps. Difficile à croire!

Vous pouvez maintenant vous vanter d’en savoir plus sur l’interprète de “Love at First Sight”, même si elle a sûrement encore beaucoup d’autres secrets à découvrir.