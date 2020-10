HISTOIRES CONNEXES

Trouver la comédie dans toute tragédie collective est une tâche ardue pour les artistes. Mais apporter de la légèreté à une pandémie mondiale en cours qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis et maintenu les Américains en quarantaine pendant six mois et ce n’est pas fini?

Eh bien, c’était une marche sur corde raide au niveau de Barnum et Bailey pour les producteurs de Connexion de NBC – mais c’était aussi un défi qu’ils avaient hâte de relever.

“La façon dont beaucoup d’entre nous gèrent les situations inconfortables et douloureuses est avec humour”, a déclaré le producteur exécutif Martin Gero (qui vient de sortir du Blindspot récemment conclu) à TVLine. «Cette dualité de la comédie et de la douleur est déjà en nous d’une manière assez enracinée. Il s’agissait simplement de trouver cet équilibre et de s’assurer que la série ne soit jamais trop sombre, mais aussi jamais trop claire.

Connecting – dont la première le jeudi 8 octobre à 8 / 7c – suit un groupe d’amis qui, comme beaucoup en 2020, ont été contraints de passer du temps ensemble à distance alors que le coronavirus envoie l’Amérique en lock-out. La saison débute le 29 mars, quelques jours après le début de ces strictes commandes de séjour à la maison, et atteindra finalement les élections de novembre, chaque épisode sautant de quelques semaines.

Mais même si la pandémie fait toujours des ravages dans le monde entier, Gero et le producteur exécutif Brendan Gall disent qu’ils n’ont pas remis en question la création d’une émission de télévision qui reflète si étroitement la vie réelle. (D’autres événements qui se sont déroulés pendant la quarantaine, y compris une vague d’activisme Black Lives Matter, sont également couverts dans l’émission.)

«Nous étions définitivement conscients qu’il y avait une version de ceci qui semblerait sourde et fausse, et c’était notre objectif de ne pas faire cette version», explique Gero. «Mais nous avons également besoin de choses qui parlent du moment dans lequel nous sommes, et les gens veulent se sentir vus et faire résonner ces histoires. Ce que nous traversons, c’est beaucoup, et nous pourrions utiliser un endroit pour avoir la catharsis. C’est ce que la comédie fait si bien.

Ajoute Gall, «Nous avons ces genres de contes – le drame et la comédie et le crime et bla bla bla – et ce n’est pas comme ça que nous marchons à travers le monde. Nous n’arrivons pas à exister dans un seul genre dans nos vies. C’est ce que nous adoptions.

Prendre le bon ton sur Connecting n’a été qu’un des nombreux obstacles pour les EP, qui naviguent également dans le processus sans précédent de tournage d’une émission de télévision avec peu de contact humain. Chaque acteur a reçu un kit de réalisation de films, qui comprenait un iPhone 11 (sur lequel la plupart des scènes de connexion sont tournées), du matériel de sonorisation et du matériel d’éclairage; L’équipe guide à distance les acteurs à travers leurs propres cheveux et maquillage, la conception de la production et à peu près tout le reste nécessaire pour obtenir la photo.

«C’est la chose la plus proche du théâtre que j’ai faite à la télévision», révèle Gero. «Cela ressemble à une telle expérience commune de« Nous sommes tous dans le même bateau », et il a été incroyablement puissant de travailler à un moment où les gens se sentent tellement isolés.

En dehors de leur partenariat sur Connecting, Gero et Gall sont amis depuis 20 ans et leurs dîners Zoom debout le dimanche soir avec d’autres amis proches pendant la quarantaine ont été l’inspiration du spectacle. Ce sens de la communauté – et de la commisération, peut-être – sont ce que les producteurs espèrent transmettre, par Gall, malgré les événements déchirants de l’année.

«C’est une réaction réflexe courante lorsque les gens disent:« Je ne sais pas si je veux regarder une émission sur ce que nous traversons en ce moment »», admet Gall. «Mais la deuxième réponse, qui semble venir presque universellement, est qu’une fois que vous commencez à parler de la série et que vous voyez la série, les gens y sont vraiment attirés … Cette émission vous permet de participer à cette conversation continue et en évolution sur ce que nous sont tous en train de vivre, ce dont nous avons tous besoin maintenant.