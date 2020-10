Conor McGregor revient à l’UFC. Après avoir annoncé sa retraite l’été dernier, l’ancien champion de l’UFC a déclaré qu’il était sur le point de retourner dans l’octogone et qu’il affronterait Dustin Poirier le 23 janvier. Le lieu du combat n’a pas été déterminé, mais McGregor souhaite que le combat se déroule au maison des Cowboys de Dallas.

“J’accepte, c’est le 23 janvier!” McGregor a écrit sur Twitter. “Mon objectif est de voir ce combat se dérouler au stade Cowboy. Bon style! Jerry Jones est un ami et le stade peut contenir notre foule. Je serai prêt pour le Texas et le Texas sera prêt pour mes fans! Puis Manny [Pacquiao]. “Poirier est connu pour être l’un des meilleurs boxeurs du MMA. McGregor a un record de boxe professionnelle de 0-1, et la défaite est survenue contre Floyd Mayweather en 2017. Lorsque Poirier, qui a remporté le championnat intérimaire des poids légers de l’UFC en avril 2019, a vu le tweet de McGregor, il n’avait qu’une question.

“Près de chez moi pour mon week-end d’anniversaire! Quel poids?” Demanda Poirier. Actuellement, McGregor n’a accepté que verbalement le combat et aucun accord de combat n’a été conclu, selon ESPN. Si le combat se produit, ce serait la première fois que McGregor est en action depuis la défaite de Donald Cerrone en janvier dernier. En juin, la star du MMA de 32 ans a annoncé sa retraite pour la troisième fois.

“Hé les gars, j’ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les souvenirs incroyables! Quelle course ça a été! A écrit McGregor sur Twitter. Avant le combat contre Cerrone, McGregor cherchait à se battre trois fois en 2020. Cependant, le La pandémie COVID-19 ainsi que l’échec des négociations ont empêché que cela se produise.

Poirier, 31 ans, vient de remporter une victoire sur Dan Hooker en juin. Avant cela, Poirier avait perdu contre Khabib Nurmagomedov en septembre dernier pour le titre UFC Lightweight. Sa dernière défaite avant Nurmagomedov remonte à 2016 lorsqu’il est tombé face à Michael Johnson par KO. Dans sa carrière en MMA, Poirier a remporté 26 combats avec six défaites.

McGregor est un futur Temple de la renommée de l’UFC, devenant le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux divisions de poids différentes. McGregor a remporté le championnat poids plume en 2015 et le championnat poids léger en 2016. En 2014, McGregor a affronté Poirier et a gagné via TKO.