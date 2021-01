C

onor McGregor veut que sa «bobine de temps fort soit comme un film» alors qu’il revient à l’UFC ce week-end.

McGregor a, à plus d’une occasion, pris sa retraite, puis est revenu sur sa décision après être devenu la figure la plus reconnaissable et la plus bancable des arts martiaux mixtes.

McGregor n’était que le troisième combattant de l’histoire de la société à devenir un champion multi-poids et le premier à détenir deux titres simultanément après avoir ajouté de l’or léger à sa couronne de poids plume en novembre 2016.

La renommée et la fortune ont suivi un an plus tard alors qu’un combat de boxe contre Floyd Mayweather aurait rapporté à McGregor plus de 100 millions d’euros, mais a faim de plus.

Ce week-end, il met fin à une interruption de 12 mois de l’octogone à l’UFC 257, lorsqu’il affrontera le vieux rival Dustin Poirier à Fight Island à Abu Dhabi.

“J’ai l’impression que je ne fais que commencer”, a déclaré McGregor lors de la dernière conférence de presse d’avant-combat. «Tout le monde dit:” Vous avez tout fait, vous êtes si riche, que faites-vous ici? ” Ne suis-je pas autorisé ici?

“Je veux être ici et jouer pour les fans. Je suis un jeune homme, j’ai de nombreux moments forts. Tout l’argent, toutes les ceintures et tout, ça va et vient. Tu sais ce qui vit? Les moments forts d’un combattant. .

«Vous regardez les temps forts de Roy Jones Jr, les temps forts de Mike Tyson, les temps forts de Muhammad Ali, je les regarde encore aujourd’hui.

“Je veux que ma bobine de temps forts soit comme un film. C’est ce que je recherche, je cherche à entrer et à jouer et à mettre des moments forts incroyables que je peux m’asseoir en tant que vieil homme avec mon fils et juste les regarder en arrière et profite de la vie.

“J’adore ma vie, s’il vous plaît, n’essayez pas de me débarrasser de moi, les gars. J’adore ça ici, j’ai aidé à construire ça. J’ai beaucoup de motivation. Que fait le champion-champion? Il le fait deux fois. Je l’ai conquise, on la conquiert à nouveau. ”

McGregor était en train de couper une bande dans la division poids plume lorsqu’il a affronté Poirier pour la première fois en septembre 2014 – et le Dubliner a attaqué son ennemi américain en deux minutes au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Son conditionnement a été remis en question par certains membres de l’équipe de son adversaire, mais McGregor a fait le poids du championnat de 155 livres vendredi matin, avec Poirier une livre de plus, ce qui est autorisé pour les combats sans titre.

Avant un événement à l’Etihad Arena, d’une capacité de 18 000 places, auquel 2 000 spectateurs socialement éloignés devraient assister, McGregor a déclaré: «Je suis en forme et je viens pour mettre sur un chef-d’œuvre, donc je suis enthousiasmé par cela. .

«Je sais que son équipe a parlé du conditionnement, j’ai mis beaucoup de travail pour me mettre correctement au cadre de 155 lb.

“J’ai eu 40 secondes à l’intérieur de l’octogone en 2020, ce qui a causé une grande frustration, ce n’est pas suffisant, j’ai besoin de plus. Je crois que je peux le faire sortir et le frapperai peut-être tôt et le blesserai, mais j’espère un bon, long combat . ”

La préparation du combat a été largement respectueuse, mais Poirier (26-6) insiste sur le fait qu’il est là pour contrarier les chances, en disant: «J’essaye de mettre ma famille dans une meilleure position et ce n’est pas différent.

“Je sais ce que signifie une victoire sur Conor McGregor dans les sports de combat et je sais que celui qui gagne ce combat se bat pour l’or.”

Reportage supplémentaire par Press Association.