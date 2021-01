C

Onor McGregor a réprimé son inactivité après avoir subi une défaite face à Dustin Poirier à l’UFC 257 et a promis de faire un retour rapide dans l’octogone dans les mois à venir.

Seule la troisième défaite de la superstar McGregor à l’UFC n’est que son deuxième combat depuis octobre 2018 et sa première apparition en 12 mois après avoir battu le vétéran Donald ‘Cowboy’ Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246 en janvier 2020.

“Il est difficile de surmonter l’inactivité sur de longues périodes de temps, c’est juste ça”, a déclaré McGregor frustré mais respectueux dans son entretien d’après-combat.

“Les coups de pied de jambe étaient bons, ce coup de pied bas était très bon. La jambe était morte et puis je n’étais tout simplement pas aussi à l’aise que je devais l’être. C’est de l’inactivité et c’est tout.

«Mais Dustin est un combattant. Si vous passez du temps ici, vous allez vous sentir bien ici et c’est tout. Je dois juste le dépoussiérer et revenir et c’est tout. Et c’est ce que je vais faire.

Pressé de savoir si les fans de l’UFC pouvaient s’attendre à le revoir au cours des prochains mois, McGregor a ajouté: “Bien sûr, j’ai besoin que les gars d’activité viennent. Vous ne vous en sortez pas inactif dans cette entreprise et c’est comme ça. Je vais prendre mes coups de langue Je suis un homme vidé pour être honnête, je suis vidé.

«J’ai mis tellement de travail. Bravo Dustin, nous sommes un et un, brave homme. C’est difficile à avaler, j’ai mis beaucoup de travail, je suis fier de mon travail et j’aurais aimé ont un peu mieux représenté mon équipe.

«Nous allons recommencer et c’est tout. Je vais rentrer à la maison avec mes enfants et me détendre un peu à l’hôtel et me ressaisir et c’est tout.