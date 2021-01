CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens. L’article suivant a été créé en partenariat avec ESPN.

Il y a un peu plus d’un an, Conor McGregor est entré dans l’Octogone avec le vétéran combattant d’arts martiaux mixtes Donald Cerrone. Il n’a fallu que 40 secondes au populaire Irlandais pour livrer un KO vicieux, et il a fallu beaucoup moins de temps à ce qui ressemblait à des millions de ses fans pour se rendre sur Twitter et commencer à parler à tout le monde à l’UFC. Le plan était pour deux autres combats en 2020 et un autre coup au titre qu’il a perdu. Malheureusement, la vie s’est mise en travers. Que ce soit à cause de la pandémie ou de problèmes avec le président de l’UFC, Dana White, McGregor n’a pas été en action depuis. Heureusement, tout est sur le point de changer avec un combat qui pourrait ouvrir de grandes portes.

Le 23 janvier, Conor McGregor sera la tête d’affiche de l’UFC 257 lorsqu’il affrontera Dustin Poirier. Aucun des deux hommes n’a besoin de présentation pour les fans de combat, mais pour les occasionnels qui se demandent pourquoi le nom de Poirier semble familier, c’est parce que les deux hommes se sont battus à l’UFC 178 tout au long de 2014. McGregor n’était pas encore la superstar mondiale qu’il deviendrait plus tard grâce à une série de KO vicieux et à son superfight contre Floyd «Money» Mayweather, et Poirier n’était pas loin du combattant développé qu’il devint plus tard. Ce n’était même pas l’événement principal.

McGregor a mis fin au dernier combat via TKO au premier tour, mais beaucoup supposent qu’il sera pour beaucoup plus de défis cette fois. Poirier a 10 ans et 2 ans depuis le dernier combat et a constamment réalisé des performances de Fight Of The Night au cours de cette période. De plus, il est possible que de grandes opportunités se profilent pour celui qui gagne. Le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov (qui avait battu McGregor et Poirier) a récemment annoncé sa retraite. La spéculation à l’heure actuelle est que quiconque gagnera à l’UFC 257 se battra pour ce titre qui sera bientôt vacant, à condition que Nurmagomedov ne puisse pas être convaincu de revenir dans l’Octogone.

Bien sûr, quand il s’agit de McGregor, il y a toujours la question persistante de ce qu’il veut vraiment. Ses proches disent qu’il est dans la meilleure forme de sa vie. Dana White a récemment déclaré que le vrai Conor était de retour, mais contrairement à la majorité des combattants d’arts martiaux mixtes, il a une tonne d’opportunités lucratives en dehors de l’UFC.

Son combat avec Mayweather lui aurait rapporté 130 millions de dollars. On lui a offert des rôles dans des films et reste une figure de la culture pop. Récemment, le populaire YouTuber Jake Paul a également essayé de l’amener à un match de boxe. Compte tenu de la popularité des deux hommes, ce paiement à la séance pourrait être incroyablement lucratif. Dana White, cependant, a insisté pour que cela n’arrive pas, mais finalement, McGregor va faire ce que McGregor veut faire.

Indépendamment de ce qui se passe sur la route, ce qui compte dans l’immédiat, c’est ce combat contre Dustin Poirier. Rien n’ouvre plus de portes que de gagner, et une victoire ici serait énorme pour les deux hommes. Chacun a aussi quelque chose à prouver. Poirier veut évidemment se venger de la défaite qu’il a subie il y a plus de 6 ans et veut supposément une chance pour le titre, et McGregor veut prouver qu’il est de retour et aussi dur à cuire que jamais. Il a remporté d’énormes victoires et produit des moments forts de tous les temps au cours de sa carrière à l’UFC, mais ses deux plus gros combats récents contre Mayweather et Nurmagomedov ont été tous deux des pertes. Je suis sûr qu’il adorerait avoir à nouveau une ceinture autour de sa taille pour prouver que les ennemis ont tort.

