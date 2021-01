Conquête beau fils de Consuelo Duval et est aussi acteur | Instagram

Les enfants de l’actrice et animatrice Consuelo Duval ont déjà grandi et c’est l’un d’entre eux qui a commencé récemment à attirer l’attention de tout le monde en apparaissant devant les caméras. Mich Duval et est le plus jeune fils du comédien.

Mich Duval, aujourd’hui âgé de 26 ans, est né le 10 février 1994, apparemment le jeune homme hérité de sa mère, Consuelo Duval, le souci du médium artistique pour lequel c’est il y a environ trois ans qu’il est apparu sur scène pour forger sa carrière dans l’industrie de la musique et du théâtre.

Il a étudié au Mexique et à Los Angeles, en Californie, et c’est en juin 2018 qu’il a sorti son premier single intitulé «Don’t try it».

Le jeune homme, également diplômé du CEA de Televisa, a déménagé aux États-Unis où il a étudié d’autres études d’acteur dans des villes comme Miami et New York.

Jusqu’à aujourd’hui, Mich a participé à des romans, l’un d’eux était “Oser rêver“, avec son personnage” Juanjo “, de la même manière, dans des programmes télévisés dont” Mujeres as3s! nas “et” La Familia Peluche “où sa mère, Consuelo Duval, a consacré sa carrière en jouant” Federica Peluche “.

Parmi ses participations les plus récentes, il y a la série “Señora Acero” dans laquelle elle a joué “Salvador Acero Aguilar”.

A New York, il a participé à “Roméo et Juliette et Périclès”, cependant, Mich cherche à être un artiste complet et espère également se lancer dans le domaine musical.

Quant à la relation qu’il entretient en tant que fils de l’histrionique, présentateur et comédien, il s’est avéré qu’elle est très bonne car tous deux sont très attachés et Mich s’exprime parfaitement à son sujet quand il en a eu l’occasion.

Il convient de mentionner que Mich a également une sœur, Paly Duval, qui est la fille aînée de l’actrice de cinéma et de théâtre âgée de 52 ans.

Les deux sont le fruit d’un mariage passé qui, pendant plusieurs années, la star, María del Consuelo Dussauge Calzada, mieux connue dans les médias sous le nom de Consuelo Duval, lui aurait causé tant de «douleur».

Consuelo Duval a toujours été réservée lorsqu’elle parle d’un homme qui l’a abandonnée, elle et ses enfants alors qu’ils étaient encore très jeunes.

L’histoire qu’elle a trouvée après l’avoir recherché sur l’insistance de sa fille était triste comparée à ce à quoi elle s’attendait, puisqu’elle en est venue à croire qu’il aurait formé une autre famille,

Cependant, ce n’était pas comme ça, au lieu de cela, il était très déçu et apparemment la même chose s’est produite avec sa fille aînée, à qui il a permis de réaliser son illusion de le rencontrer, après un appel, Paly ne demanderait plus. par ton père.

Depuis plusieurs années, il a eu des sentiments contre cet homme, comme le révèle l’émission “Netas Divinas” où Duval a collaboré, et dans lequel il a également avoué à un moment donné qu’il avait laissé derrière lui le “ressentiment” à son égard, depuis ce qu’il a toujours serait reconnaissant est d’avoir eu leurs deux enfants.

Consuelo Duval qui a débuté sa carrière en 1998, au sein de la programmation de “Un autre rouleau«Aujourd’hui, elle s’est imposée comme une figure reconnue du milieu artistique en jouant au cinéma, au théâtre, à la télévision, a participé à la direction de programmes, a fait du doublage et est une comédienne hors pair.

“Jusqu’aux larmes”

Il est à noter qu’elle est également l’une des célébrités les plus appréciées et aimées du public, qui n’a pas manqué l’occasion à cette occasion de lui montrer toute leur admiration et leur affection pour l’anniversaire de l’histrionique.

Les réseaux sociaux de l’interprète se sont effondrés après que Duval se soit réveillé avec un grand nombre de messages, comme le révèle une vidéo récente où il était même ému aux larmes pour avoir réveillé tout cet amour chez ses followers.

L’histrionic a partagé un message pour remercier tous ces échantillons à ses fans, voir la vidéo ici.