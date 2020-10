M

Les inistres ont envoyé un groupe de travail pour superviser le conseil de Croydon après qu’un audit a révélé que l’autorité était au bord de la faillite.

Un rapport d’audit accablant a critiqué le conseil dirigé par les travaillistes pour des années de mauvaise gestion financière et l’a accusé de «cécité collective des entreprises».

Il a également déclaré que l’arrondissement avait une culture de gouvernance dans laquelle les décisions de dépenses n’étaient pas fortement contestées ou examinées de près.

Maintenant, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a confirmé que Croydon avait approché le gouvernement pour obtenir une aide financière et a annoncé qu’un «examen rapide» serait effectué.

M. Jenrick a déclaré: «Le rapport d’intérêt public publié cette semaine blâme le dysfonctionnement de la gouvernance au sein du conseil de Croydon, qui a été totalement irresponsable avec ses dépenses et ses investissements.

«Il y a de sérieuses questions auxquelles les dirigeants locaux doivent répondre et nous intervenons pour maîtriser la situation.»

Les auditeurs Grant Thorton ont déclaré: «Il y a eu un aveuglement collectif des entreprises quant à la gravité de la situation financière et à l’urgence avec laquelle des mesures doivent être prises.»

Le conseil a un trou noir de 65 millions de livres sterling dans son budget et seulement 10 millions de livres sterling de réserves financières.

L’intervention s’arrête avant une intervention statutaire complète de type Northamptonshire pour l’instant. Le conseil du comté de Northamptonshire, géré par les conservateurs, s’est déclaré en faillite en 2018.

La nouvelle dirigeante de Croydon, Hamida Ali, a déclaré: «Ce rapport met en évidence de graves problèmes avec la façon dont le conseil a géré ses finances ces dernières années. Ces problèmes ont des racines profondes, mais je suis désolé que nous nous soyons trompés et je tiens à rassurer nos résidents, notre personnel et nos partenaires que ma priorité absolue en tant que chef nouvellement élu du conseil est de corriger les choses. Si une décennie d’austérité et la crise du Covid-19 ont eu un impact majeur sur nos finances, elles n’excusent pas les problèmes que ce rapport a mis à nu.

«Le conseil accepte pleinement les conclusions et recommandations de ce rapport et la nouvelle direction du conseil prendra des mesures rapides et décisives pour stabiliser les finances et la gouvernance du conseil. Ma nouvelle administration est attachée à une nouvelle culture qui met la transparence, la responsabilité et l’optimisation des ressources au cœur. »