Grâce à la nouvelle normalité, notre vie a complètement changé, et maintenant les achats en ligne sont élémentaires, nous allons donc vous en donner conseils avant d’acheter chez SHEIN, l’une des pages les plus célèbres du monde de la mode.

SHEIN gagne en popularité depuis quelques années, cependant, depuis le début de la quarantaine, le nombre de commandes a augmenté de manière vraiment incroyable.

Vous connaissez sûrement ce magasin ou l’avez entendu à certaines occasions, il nous promet des articles de qualité à des prix vraiment bon marché; Et si vous ne savez toujours pas si cela vaut la peine de demander ou non, nous vous apportons les meilleurs conseils pour acheter SHEIN.

Sachez bien ce qui vous attend

Pour commencer, ne faites pas n’importe quel achat, regardez bien tout ce que la page vous propose, car il se peut que vous trouviez le même article dans plusieurs modèles, la couleur ou le type de tissu étant différents.

Avant de le choisir et de le mettre dans votre panier, il est essentiel de vérifier ce que propose la page et bien sûr ses prix, car parfois le simple fait de changer de couleur peut réduire considérablement son coût.

Lisez les commentaires

L’un des conseils les plus importants avant d’acheter chez SHEIN Il s’agit sans aucun doute de lire tous les commentaires des clients et même de se concentrer sur les photos qu’ils partagent, car ils vous diront honnêtement quelle est la vraie qualité, la taille du vêtement et si cela en vaut la peine ou non.

Obtenir des points

Sans aucun doute un autre des bons conseils et que peut-être beaucoup n’ont pas d’importance, car avec cela, vous pouvez payer moins simplement en vous enregistrant tous les jours, ainsi qu’en participant à des concours, vous pouvez gagner beaucoup plus et d’une manière très simple.

Quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que malheureusement, ces points ont une date d’expiration, vous devez donc les utiliser avant qu’ils n’expirent.

Recherchez des offres occasionnelles

Parfois, vous pouvez trouver des offres pour un jour ou deux, dans lesquelles les produits bénéficieront d’une remise vraiment incroyable, ce qui est un excellent moment pour acheter des vêtements que vous aimeriez avoir dans votre placard.

Une chose que vous devez également garder à l’esprit est d’être conscient des coupons que SHEIN vous donne juste pour être membre de la page.

Ne payez pas les frais d’expédition

L’un des grands conseils Pour acheter que vous ne pouvez pas passer inaperçu, il faut attendre que la livraison soit gratuite à partir de 399 $ MXN d’achat; Puisque si vous ne voulez pas dépenser plus de mille pesos, les jours normaux, vous devrez payer pour cela, cela pourrait donc vous aider beaucoup dans votre achat.

Les jours où l’expédition est à ce prix sont les dimanches, il vous suffit donc d’attendre ce jour pour pouvoir bénéficier de cette super réduction et vous pouvez également utiliser d’autres coupons.

Vous pouvez payer via PayPal ou par carte

SHEIN garantit que les informations saisies seront cryptées, en d’autres termes, qu’elles ne pourront pas être volées par d’autres utilisateurs ou par la page, il vous suffit de vous assurer que vous êtes toujours dans la boutique officielle.

Tenez compte de vos mesures lors de la sélection d’un vêtement

Il est évident que toutes les marques ne gèrent pas les mêmes mesures, vous devez donc avoir un ruban à mesurer pour vérifier quelle taille est la meilleure pour vous et ainsi éviter de vous tromper.

La commande peut prendre plus de temps que prévu

Si vous faites partie de ceux qui souhaitent l’expédier le plus rapidement possible, il est probable qu’ici, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car normalement vous pouvez l’avoir de 4 à 7 jours, cependant, en raison de contingence, cela prend parfois un peu plus de temps. plus.

