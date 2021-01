Conseils beauté pour ressembler à Kendall Jenner Révélez-les! | AP

Bien qu’il semble que Kendall Jenner elle subit d’innombrables traitements pour être mannequin, quelques astuces suffisent pour lui donner un aspect complètement parfait et en fait, elle les a révélées elle-même alors prenez note.

Kendall Jenner, la mannequin la plus reconnue au monde, s’est exprimée pour nous révéler ses secrets de beauté les mieux gardés pour toujours être parfait.

Il ne fait aucun doute que la peau de Kendall Jenner est l’objet de désir parmi ceux d’entre nous qui recherchent un teint parfait sans porter des kilos de maquillage ou sans subir de chirurgie.

Et en fait le mannequin du moment a parlé pour nous parler d’elle secrets de beauté mieux gardé, inspiré par le soin et le nettoyage de la peau ainsi que d’autres astuces pour être toujours parfait.

Donc, si vous voulez vous voir aussi parfaite qu’elle, vous devriez commencer à mettre cela en œuvre dans votre routine quotidienne, car tout ne va pas vers les soins du visage.

Tisane et citron

La mannequin commence toujours ses matins avec une tasse de citron et de tisane et affirme même qu’elle prend jusqu’à 12 tasses par jour pour éliminer les toxines de son corps.

Pommes

Chaque fois qu’il a des envies entre les repas, il se tourne vers les pommes, donc il garde sa peau lisse et saine, il mange aussi assez sainement, il mange toujours des fruits, des légumes et des viandes maigres, car cela rend sa peau spectaculaire.

Rouge à lèvres

Elle ne quitte jamais la maison sans elle et elle hydrate toujours ses lèvres, c’est pourquoi ses rouges à lèvres sont toujours magnifiques.

Mascara et oeil de chat

Kendall n’aime pas du tout surcharger son maquillage et essaie toujours de paraître aussi naturelle que possible.Cependant, ce qu’elle aime le plus, c’est mettre en valeur ses cils et ses yeux de chat.

Routine avant le coucher

Elle se lave le visage au réveil et avant de se coucher, et elle utilise toujours une crème pour les yeux la nuit.

Du repos

Kendall Jenner dit que la meilleure façon de bien paraître est de se reposer, donc elle ne dort pas moins de huit heures par jour.

Avant le maquillage

Avant d’appliquer tout type de maquillage sur sa peau, Kendall utilise un sérum revitalisant pour préparer la peau à un éclat lisse et naturel.

Routine de nettoyage

Elle prétend être très basique dans sa routine de nettoyage, car elle n’utilise que du gel nettoyant, du toner, de la crème hydratante et de l’eau très froide, et nettoie et purifie son visage jusqu’à trois fois par jour.

Pour les cheveux

Comme vous pouvez le constater, le modèle manque de volume capillaire et conseille donc à ceux qui souffrent du même problème de dormir avec les cheveux mouillés, car de cette façon vous aurez des cheveux avec une texture plus roulée. Une autre bonne option est d’aller dormir avec un chignon haut, cela vous donnera beaucoup de volume à la racine et vous obtiendrez des vagues de surf assez naturelles.

Maquillage

Kendall Jenner adore utiliser des couleurs naturelles et neutres au quotidien comme le marron ou le taupe et dès que la peau préfère la porter naturelle, avec une base légère qui unifie le ton et un petit masque. Pour hydrater et prendre soin des lèvres, la meilleure option est un peu de cacao ou de la vaseline hydratante.

Exercices

Pour garder la peau du corps très lisse et les muscles tonifiés, faire un peu d’exercice est essentiel et si, comme Kendall, vous n’êtes pas fan du cardio, la meilleure option est des exercices abdominaux comme elle le fait, en plus des pompes, des planches, des abdominaux ou Les squats complètent votre routine pour garder votre corps ferme.

Il est à noter que les sœurs aînées ont toujours instruit les plus petites de ce monde de la beauté, parmi les astuces, ne touchez pas ou ne cueillez pas votre visage, nettoyez-le souvent et utilisez le contour des yeux, ce sont les meilleurs conseils que vos sœurs ont donnés .

