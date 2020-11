Conseils de Lizbeth Rodríguez pour trouver l’amour | Instagram

La relation de la youtubeuse et animatrice Lizbeth Rodríguez avec son petit ami actuel Esteban Villagómez est connue pour être extrêmement aimante et surtout fraîche d’une manière qui captive, récemment la soi-disant ex-fille Badabun a partagé un conseil d’amour que vous serez sûrement intéressé à connaître.

À partir du moment où ils ont officiellement annoncé leur relation Lizbeth Rodriguez Elle a montré à son petit ami à chaque occasion qui adore aussi son fils Eros et jusqu’à présent, ils ont formé une très belle famille, même si elle a récemment confirmé qu’ils avaient déjà travaillé pour l’agrandir.

Peut-être pour beaucoup de femmes, il est un peu difficile de trouver le partenaire idéal pour l’amour de votre vie, mais grâce aux conseils que vous avez partagés Lizbeth Rodriguez, À travers ses histoires sur Instagram, Rodríguez vous donne la clé pour savoir avec qui vous devriez rester.

Restez avec celui qui attache vos chaussures », déclare Lizbeth Rodríguez.

Probablement pour certains ce conseil n’est pas quelque chose d’aussi pratique, mais Lizbeth Rodríguez a absolument raison, car tout le monde ne vous fait pas la faveur de lier vos chaussures, c’est quelque chose que chaque personne devrait évidemment faire mais qui a la délicatesse de le faire Cela mérite notre affection dans une certaine mesure, c’est peut-être le début d’une belle relation.

Jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude depuis combien de temps ils sont ensemble Lizbeth Rodriguez et Esteban Villagómez ce que nous avons vu, c’est que leur relation est très belle, surtout parce qu’ils ne prétendent pas être d’autres personnes entre eux, bien qu’ils aient des personnalités différentes comme ils l’ont déjà mentionné à d’autres occasions, à la fin ils pourraient va plutôt bien.

Au cours des derniers mois, nous avons réalisé que le couple vit ensemble, peut-être ont-ils commencé par cela à partir du moment où la pandémie causée par le coronavirus a commencé, petit à petit nous avons commencé à voir la présence d’Esteban dans les vidéos de Lizbeth et plus tard, cela nous a été fait. quelque chose d’habituel.

Dans les vidéos partagées, le visage de Lizbeth Rodriguez elle prend la vidéo et enregistre Esteban tout en rendant ses lacets un peu délirants sur vraiment les jambes.

Il a récemment partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram où ils répondent tous les deux aux questions posées par leurs internautes, comme tout couple a parfois des différences, mais d’après ce que nous avons vu, Lizbeth et Esteban ont tous deux réussi à avancer avec chaque négativité qui se pose entre eux. en couple.

Parmi les questions posées par les internautes figuraient: s’ils voulaient se marier, si à un moment donné de la relation ils avaient dit des mensonges, une autre était aussi s’ils voulaient avoir des enfants et s’ils essayaient, des questions auxquelles ils étaient à l’aise de répondre. , et bien qu’ils ne coïncident pas du tout, ce qui était assez drôle à cause de la complicité entre eux et qu’ils ne se fâchent pas facilement, malgré le fait que Lizbeth Rodríguez a un tempérament légèrement plus fort.

Pendant longtemps, l’animatrice de “Secrets” a dû faire un “clean” car elle vient de quitter une émission de télé-réalité intitulée “Barak the experiment” où elle participait aux côtés de six autres influenceurs, où ils participaient pendant 10 jours où ils ont effectué certains rituels ésotériques.

L’émission de téléréalité conclue le 2 novembre, Lizbeth a noué une grande amitié avec les membres de la maison, en particulier avec Celia Lora, nous avons pu voir que dans chacune des publications de l’un et de l’autre, sûrement à l’avenir le nous nous retrouverons ensemble dans un nouveau projet.

