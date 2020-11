B

onfire night 2020 devrait être très différent des années précédentes. Alors que l’Angleterre entrera dans le lockdown 2.0 le jeudi 5 novembre, les grandes expositions et rassemblements sont hors de propos et beaucoup organiseront leurs propres feux d’artifice dans leurs jardins.

Il est légal de déclencher des feux d’artifice sur votre propriété, mais vous ne devez pas les laisser partir ou les jeter dans la rue ou dans d’autres lieux publics. Pendant une grande partie de l’année, vous ne devez pas laisser de feux d’artifice entre 23 heures et 7 heures du matin, mais le couvre-feu est prolongé jusqu’à minuit le soir du feu de joie.

Si vous prévoyez une exposition pour votre famille, il est important d’être aussi sûr que possible. Voici quelques conseils incontournables pour manipuler correctement les feux de bengale et les fusées, selon la Royal Society for the Prevention of Accidents:

Conseils de sécurité contre les feux d’artifice

Achetez toujours des feux d’artifice auprès d’un détaillant réputé et assurez-vous qu’ils portent la marque CE.

Assurez-vous de les conserver dans une boîte fermée et n’en utilisez toujours qu’un à la fois.

Les membres du public sont autorisés à déclencher la majorité des feux d’artifice qui entrent dans les catégories 1 à 3. Tout emballage en papier brun est destiné aux professionnels.

Le feu d’artifice doit être adapté à la zone à partir de laquelle vous le déclenchez.

N’oubliez pas de lire les instructions à la lumière du jour avant d’allumer et utilisez une torche si nécessaire.

Une seule personne devrait être chargée d’allumer les feux d’artifice. Gardez-les à bout de bras lorsque vous les allumez et n’oubliez pas de vous tenir bien en arrière lorsqu’il est allumé.

Ne fumez pas et ne posez pas de flammes nues autour du feu d’artifice, et le responsable ne doit pas boire d’alcool au préalable.

Ne jamais retourner à un feu d’artifice une fois qu’il est allumé.

Les feux d’artifice ne doivent jamais être mis dans les poches, jetés ou dirigés vers quiconque regarde.

Le site Web du service d’incendie vous recommande d’avoir les éléments suivants:

Une torche Un seau ou deux d’eau Protection des yeux et des gants Un seau de terre molle pour mettre les feux d’artifice Des supports et des lanceurs adaptés si vous déclenchez des roues ou une fusée Catherine

Conseils de sécurité pour les cierges magiques

Les Sparklers ne sont pas des jouets et ne doivent pas être donnés aux enfants de moins de cinq ans.

Assurez-vous de porter des gants lorsque vous les manipulez et tenez-les à bout de bras pendant qu’ils sont allumés.

L’éclairage des cierges doit être fait un par un.

Une fois allumé, ne les agitez pas à proximité d’autres personnes.

Ne tenez pas un bébé pendant que vous tenez un cierge magique. Une fois terminé, mettez-le dans un seau d’eau.