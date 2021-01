S

Les écoles du Royaume-Uni sont à nouveau fermées alors que le gouvernement continue de s’attaquer à la crise des coronavirus, laissant les parents et les tuteurs, tout d’un coup, responsables de l’éducation de leurs enfants.

Beaucoup se mettront sous pression pour maintenir une éducation de niveau programme à la maison, alors qu’en réalité cela n’est probablement pas réalisable. Les parents ne sont pas des enseignants qualifiés, après tout, et il existe une quantité écrasante d’informations sur la meilleure façon d’éduquer les enfants.

Pour réduire le bruit, nous avons parlé à Meg Morton des spécialistes de l’éducation à domicile Little Arthur Independent School et à Betsy Kharas de la plate-forme en ligne Tutor House, pour quelques conseils simples et pour commencer à l’école à la maison.

Conseils pour l’école à la maison

Betsy Kharas dit que garder une routine se révélera inestimable au cours des prochaines semaines d’incertitude, y compris des pauses où les parents peuvent planifier des activités amusantes à faire avec leurs enfants.

«Essayez de garder autant que possible la structure de vos journées en ligne avec l’emploi du temps scolaire de vos enfants», dit-elle. “Même si vous n’utilisez pas le temps explicitement pour les études universitaires”.

2. Laissez les enfants apprendre à leur propre rythme

Selon Meg Morton, il est préférable que les enfants aient une sorte de contrôle sur leur emploi du temps.

«Ils font le luxe de l’école à la maison», dit-elle, «c’est que les enfants qui découvrent rapidement un concept ne sont pas retenus, et ceux qui ont besoin de plus de temps ont une chance de comprendre pleinement leur travail».

3. Faites de votre enfant le professeur

Laisser les enfants enseigner empêche le processus d’apprentissage de devenir ennuyeux et les aide à rester intéressés par les études.

«L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de trouver le programme national en ligne et d’accéder à un sujet spécifique que vos enfants doivent étudier», explique Kharas.

“Ensuite, compilez les ressources dont ils ont besoin et demandez-leur de s’absenter pendant une heure et d’écrire des notes et de dessiner des images liées au sujet. Une fois qu’ils ont fait cela, demandez-leur de revenir et de vous présenter les informations.”

Les avantages en sont doubles, dit-elle – non seulement ils auront un sentiment d’accomplissement, mais ils les aideront également à conserver des informations sans apprendre de manière «traditionnelle».

4. Montrez un intérêt pour le travail de votre enfant

«Intéressez-vous à ce que votre enfant étudie», conseille Morton. Si les parents s’engagent sur des sujets et des tâches, cela incitera les enfants à travailler plus dur.

«S’assurer que vous et vos enfants passiez du temps à faire de l’exercice est un excellent moyen de vous garder motivé et productif», dit Kharas.

6. Demandez à une personne extérieure de marquer le travail de votre enfant

Demandez à quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille de regarder le travail de votre enfant.

«En tant qu’école, nous proposons des cours structurés avec des devoirs réguliers qui sont notés par le tuteur de l’élève», explique Morton. “Ce qui encourage les étudiants à faire de leur mieux et donne un guide impartial et expérimenté pour progresser.”

C’est une bonne idée de définir dès le début des règles de base pour les enfants sur le temps qui leur est alloué devant un écran, aussi difficile que cela puisse paraître.

«Essayez d’éviter de laisser vos enfants passer toute la journée sur leur téléphone ou leur ordinateur portable, surtout s’ils regardent les médias sociaux, car cela peut alimenter des sentiments d’isolement et d’anxiété», déclare Kharas.

Comment créer un horaire

Les experts recommandent aux parents de limiter le temps d'écran

Les experts recommandent que la meilleure façon de créer un emploi du temps à la maison est de le baser autant que possible sur l’emploi du temps scolaire de vos enfants.

Il est recommandé aux parents de s’asseoir avec leurs enfants et de discuter avec eux de ce qu’ils feraient normalement un jour d’école et d’établir un emploi du temps autour de cela.

«L’utiliser comme base est un excellent moyen de fournir une structure sans que cela ne se sente radicalement différent de ce à quoi ils sont habitués», déclare Kharas.

Les parents doivent essayer de programmer chaque partie de la journée dans le calendrier, comme l’heure de lecture de 8h à 9h, le projet de 9h à 10h, la pause de 10h à 10h30 ainsi que des créneaux pour des activités telles que des jeux ou des pâtisseries.

Kharas ajoute: “Cela aidera vos enfants à se sentir comme s’ils profitaient de ce temps libre, tout en s’assurant qu’ils progressent encore sur le plan scolaire.”

Et pour empêcher les parents de dévier de leur cap, c’est une bonne idée d’écrire le calendrier et de le coller sur un mur ou le réfrigérateur pour aider à rester sur la bonne voie.