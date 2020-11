je

Si vous recherchez une autre distraction pendant le verrouillage, Football Manager 2021 est enfin là.

Tout le monde a son propre style et ses propres histoires de gloire et / ou d’échec – mais qu’est-ce qui fait un vrai grand patron FM?

Astuce 1: c’est un marathon, pas un sprint

«Ne vous attendez pas à un succès instantané, cela n’arrivera tout simplement pas. Vous n’êtes pas obligé de tout apprendre tout de suite, de la même manière que tout le monde qui fait un travail. Vous devriez apprendre chaque jour que vous y jouez. “

Astuce 2: définir des instructions d’opposition

«Beaucoup de gens ignorent les instructions de l’opposition. NE PAS ignorer les instructions de l’opposition, c’est vraiment important… de petites choses comme la fermeture d’Adama Traoré. Ou pour marquer Dominic Calvert-Lewin. »

en relation

Astuce 3: oubliez vos lignes rouges

«Tout ce que vous pensiez savoir sur la condition, l’endurance et la forme physique dans le jeu est faux. Nous avons éliminé les pourcentages.

“Une des raisons, à part le fait que dans la vraie vie, un scientifique du sport ne peut pas faire demi-tour et dire ‘Oh, il est à 78% de condition’ – cela n’arrive pas. Cela se produit dans des groupes, et nous avons maintenant des groupes dans Jeux.”

(Sports interactifs)

«Qu’est-ce qui n’allait pas aussi [about fitness] était que les gens avaient l’habitude d’avoir un numéro en tête sur lequel ils remplaçaient des joueurs: vous aviez tort de faire ça!

«Si vous le faisiez quand un joueur atteignait 65% ou 60%, alors peut-être que vous étiez sur la bonne voie; si vous débutiez un joueur à plus de 85%, vous étiez sur la bonne voie.

“Mais vous n’obtenez aucun avantage entre 97% et 87%, donc tout ce que vous savez à ce sujet est faux, et vous vous adapterez au nouveau système avec le temps et cela aura beaucoup plus de sens avec le temps.”

(Sports interactifs)

Astuce 5: Préparez-vous pour le Brexit

«Je ne peux pas en dire plus pour le moment: si vous gérez au Royaume-Uni, tout ce que vous avez fait concernant les transferts à long terme changera lorsque le Brexit entrera en vigueur.

“Une fois que le Brexit aura été annoncé dans le football, cela aura du sens pour les gens. Le système est différent comme il le sera dans tous les domaines d’activité, le système de permis de travail est assez différent de ce à quoi nous sommes habitués.”

(Sports interactifs)