Le troisième lundi de janvier s’appelle le lundi bleu, car on dit qu’il est le jour le plus triste de l’année. Évitez de vous sentir mal avec ces conseils.

La tristesse Cette journée est due à différents facteurs: entre le fait que certaines personnes ont moins d’esprit pour l’hiver, d’autres prennent conscience de leurs dettes et d’autres commencent à se sentir difficiles à remplir leurs résolutions du Nouvel An, cela devient un jour pas très encourageant.

D’autre part, nous pouvons nous concentrer sur les alternatives pour surmonter toutes ces choses, à commencer par notre humour. Pour te faire du bien levez-vous et étirez-vous dès que l’alarme se déclenche. Il est prouvé que si nous dormons plus longtemps, notre cycle de sommeil devient défectueux et nous faisons face à de mauvais jours.

Suis le soleil au cours de la journée. Si possible, faites de l’exercice pour libérer des endorphines et prenez 20 à 30 minutes de soleil (avec votre écran solaire approprié appliqué). En plus d’aider à fixer le calcium dans votre corps, le système immunitaire est renforcé et nous savons déjà qu’être en bonne santé nous fera toujours nous sentir mieux.

Organisez votre journée la nuit dernière. Lorsque vous définissez des horaires et divisez votre temps, vous avez une plus grande capacité à réagir si une éventualité se présente, vous ressentez également plus d’ordre mental et cela se traduit par de la concentration et de la relaxation.

Fixer des objectifs, qui contrairement aux rêves, sont mesurables et ont un délai à respecter. Vous ne pourrez peut-être pas prédire tout ce qui se passera dans l’année aujourd’hui, mais vous pouvez commencer par organiser votre semaine, ce qui nous amène au point suivant.

Manger avec couleur et en équilibre, écoutez votre corps et respectez vos horaires. L’estomac est considéré comme le deuxième cerveau de notre corps, si nous mangeons correctement et que notre digestion est régularisée, nous serons en meilleure santé et plus heureux. Il est recommandé de dîner avant le coucher du soleil pour réussir la digestion.

Trois heures avant de vous coucher, mettez votre téléphone portable en mode avion et oubliez les boucles d’oreilles. Déconnecter et consacrez ce temps à vous et à ceux que vous aimez, parlez, lisez, dépoussiérez vos jeux de société et apprenez les uns des autres.

À la fin de la journée Merci. Pensez à ce que vous avez le plus apprécié et réalisez toutes les bonnes choses de votre vie que vous avez négligées jusqu’à présent. Ainsi, ni le Blue Monday ni aucun autre jour ne peuvent vous faire vous sentir mal plus.