Actuellement, l’industrie du jeu vidéo génère des millions de dollars. En 2020, au moins 159 milliards de dollars sont rapportés à ce jour. Ces chiffres étaient impensables dans les décennies précédentes, en particulier à l’époque où il se situe Console Wars, le documentaire de Jonah Tulis et Blake J. Harris. Cette cassette est sortie très récemment sur HBO. Ici, nous passons en revue ce que nous avons trouvé, sans spoilers.

Console Wars est basé sur le livre éponyme de Blake J.Harris, où il raconte l’histoire de Sega et de sa guerre avec Nintendo dans les années 1990. Le livre, publié en 2014, a été bien accueilli et bientôt une adaptation cinématographique et télévisuelle a été envisagée. Seth Rogen, Evan Goldberg et Scott Rudin, producteur exécutif de Red Social (The Social Network), étaient intéressés par cette adaptation.

Harris passe en revue dans son livre et dans le documentaire que HBO a créé, l’histoire complexe de Sega et comment chaque pas qu’il a fait et chaque décision qui a été prise a changé l’histoire de millions de personnes. Des enfances entières de plusieurs générations ont été directement influencées par les jeux et les consoles qui ont trouvé un public avide pour ce type de divertissement. Mais, en plus, Console Wars nous emmène à travers un voyage émotionnel et intéressant à travers les couloirs de Sega, à travers la salle de réunion du grand patron de Sega, et des événements très importants qui ont changé à jamais le cours des jeux vidéo.

Tom Kalinske contre le monde

Tom Kalinske est un dirigeant qui dirige l’histoire que nous trouvons dans Console Wars. Kalinske était le PDG de la division américaine de Sega. Avec des témoignages à l’époque actuelle, et avec du matériel d’archives, il nous révèle petit à petit comment il est devenu directeur de cette division. Mais par-dessus tout, comment se fait-il qu’ils aient perdu la bataille dans cette féroce guerre de console.

En plus de Kalinske, le documentaire nous présente la première lignée de personnes qui ont collaboré avec ce dirigeant audacieux et surprenant. Lui et son équipe ont réussi à élever Sega à la fin des années 80 et au début des années 90 en tant que leader du marché. Le film de Jonah Tulis et Blake J. Harris propose une revue divertissante et illustrative de l’histoire de ces dirigeants. Il est tout à fait remarquable que ce genre de succès commercial ait été la plus grande réussite à l’époque; donc en plus de l’histoire de Sega, cela nous montre aussi la mentalité d’une époque et de la génération d’entrepreneurs de l’époque.

Console Wars a une manipulation narrative agréable et claire. Dans diverses parties de l’histoire, ils présentent des animations 8 bits et 16 bits. Ce sont de très belles pièces; une ressource visuelle qui est également très en phase avec tout ce que révèle le documentaire.

Un rival et un gagnant dans ‘Console Wars’

Le documentaire ne parlerait pas d’une «guerre» sans l’adversaire franc de Sega: Nintendo. Repenser les débuts de Nintendo, c’est démêler une autre partie complexe et complexe de l’histoire des jeux vidéo. Dans Console Wars, nous rencontrons également ceux qui ont permis à Nintendo de prendre les devants lorsque Sega a voulu entrer dans la compétition. Ce sont sans aucun doute des témoignages très illustratifs et amusants. Nous pouvons voir les moments où un combo ou une puissance cachée ont fait basculer la balance de chaque côté.

Il faut tenir compte du fait que le documentaire se concentre exclusivement sur ce qui s’est passé aux États-Unis. Cela nous affecte en tant que téléspectateurs d’autres pays, car de nombreuses références et moments que nous vivons d’une manière très différente de celle décrite dans Console Wars, et bien d’autres choses nous sembleront étrangères. Mais au-delà de cette particularité, le documentaire s’adresse à tous les fans de jeux vidéo, mais aussi à ceux qui s’intéressent à la culture populaire. Peut-être que la seule chose à lui reprocher est qu’au moment où il marche sur l’accélérateur dans la narration de l’histoire de Nintendo, un changement de rythme qui se fait sentir et certains détails manquent même pour en savoir encore plus l’adversaire.

Avec le panorama actuel on sait bien que Sega n’est pas sorti bien combattu de cette guerre. Cependant, la raison en est très intéressante à découvrir. Console Wars déclare que quelques mauvaises décisions ont suffi pour que la couronne passe entre les mains d’autres concurrents. C’est donc un documentaire hautement recommandé, divertissant et bien réalisé que l’on peut retrouver sur la plateforme de HBO.

L’article «Console Wars», le documentaire révélateur sur l’histoire de Sega, arrive à HBO a été publié dans Hypertext.