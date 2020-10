Lego s’est associé au fabricant de moteurs de jeu Unity pour un Lego Microgame, où vous pouvez assembler des briques virtuelles pour créer l’environnement de votre propre monde de jeu personnalisé. Le Microgame est gratuit et ne nécessite aucune connaissance préalable de la programmation de jeux vidéo. Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de suivre un tutoriel Unity. Une fois que vous avez conçu votre jeu à votre goût, vous pouvez lancer une figurine Lego pour courir, sauter et peut-être même périr à cause d’un obstacle dans votre nouveau monde virtuel.

Creative Mods dans Unity vous aidera à faire des choses comme construire un ennemi, personnaliser les menus et changer la minifig en aventurier, pirate ou livreur de pizza. Ils ont travaillé avec BrickLink, vous pouvez donc personnaliser davantage en important des ensembles qui ont déjà été créés dans Studio. Il existe également des modules complémentaires comme Space Cadet et Danger Zone, que vous pouvez débloquer en partageant votre jeu, en mettant à jour votre jeu ou en participant à un game jam.

Le Microgame est suffisamment simple pour qu’Unity vous dise que vous pouvez créer et personnaliser un jeu 3D en moins d’une heure. Ils ont facilité la navigation pour les débutants, affirmant qu’une partie de leur mission consiste à «rendre le développement de jeux plus accessible et à réduire les obstacles pour les nouveaux utilisateurs». Cela ressemble à une façon amusante pour les personnes qui aiment Lego d’essayer la création de jeux ou pour les personnes déjà intéressées par la programmation de faire un tour avec le moteur de jeu Unity.