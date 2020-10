Consuelo Duval prépare son testament après avoir attrapé le virus | Réforme

Après avoir été testée positive, l’actrice Consuelo Duval a voulu tout quitter préparé pour que quelque chose lui arrive à cause de cela alors il a décidé de préparer à l’avance son volontéEst-ce que vous sentez que votre fin approche?

Il y a quelques semaines à peine, la comédienne Consuelo Duval a annoncé qu’elle avait positif au terrible virus qui inquiète tout le monde depuis le début de cette année, et c’est tellement sa peur et son angoisse qu’il a décidé de tout laisser prêt.

Cependant, il y a quelques jours, l’actrice a célébré avec beaucoup de bonheur qu’elle était enfin libérée du virus alors elle est retournée au travail et beaucoup plus soulagée, elle a mené une interview aux médias où elle a partagé le mineur de ce qu’elle vivait à l’époque où le le virus était à l’intérieur de son corps.

C’est ainsi qu’il a commenté qu’il y avait certains moments où il pensait au pire et ressentait que Je ne pouvais pas continuer plus vivant.

Consuelo a révélé qu’elle avait vécu des moments très forts et compliqués au cours de sa bataille contre le coronavirus, car elle avait très peur de la maladie.

Quel menton ..! Que Dieu vous bénisse, n’arrêtez pas de porter le masque. C’était une maladie dont j’étais terrifiée et qui me rattrapait, et j’étais paralysée pendant un petit moment … À part la fille qui m’a envoyé le résultat, elle a dit: “ Je suis vraiment désolée ” et là j’avais l’impression que mes jambes se pliaient et puis Il a dit «positif», puis il a dit «charge virale très élevée».

Malgré le fait que toute sa famille était toujours à l’affût de sa santé, elle a dû passer beaucoup de temps seule avec des symptômes très forts, car le virus se logeait dans son cerveau, ce qui faisait apparaître des lumières la nuit lorsqu’elle fermait les yeux. comme des stroboscopes.

Il s’est logé dans mon cerveau, donc la nuit, il y avait des lumières bizarres quand j’ai fermé et ouvert les yeux. La seule chose dont je me souviens, c’est qu’une nuit, je me suis serré dans mes bras et j’ai dit «sortons de ça». Cela me donne même envie de pleurer, mais j’ai dit: “Je vais m’en sortir” “, se souvient-il.

De plus, la comédienne, elle aussi, est venue penser à la mort et bien qu’elle assure qu’elle se sentait calme et reconnaissante de sa vie, elle voulait laisser son testament prêt au cas où son heure de partir viendrait.

Je l’ai fait avant, puisque nous nous mettons en danger, j’ai dit: “ si le virus m’attrape et me prend dans les bras de Papa Dieu, ma volonté ” … je mets tout en ordre, je fais savoir à ceux que j’aime combien J’adore et c’est tout, mais me voilà, je crois que Diosito va me donner beaucoup plus d’opportunités ».

C’est avec un message très encourageant que Consuelo Duval a partagé une photo avec ses followers avec qui elle célèbre avoir gagné la bataille après avoir été testée positive pour le virus.

Aujourd’hui je souris de nouveau avec mon âme !!! … J’ai été libéré et le covid n’est plus dans mon corps !!

Dans cette publication, la célébrité a également profité de l’occasion pour faire prendre conscience à ses partisans de ne pas baisser la garde et de continuer avec des mesures telles que l’utilisation de masques et le lavage constant des mains.

Comme prévu, la nouvelle a rendu ses followers très heureux, puisque Consuelo est l’une des plus aimées du médium puisque son sourire et son charisme à l’écran ont réussi à attraper des millions de Mexicains.

Il est à noter que Consuelo Duval et Omar Chaparro ont été infectés au sein des forums de Televisa, où ils enregistrent les épisodes de l’émission Who is the mask? et il a même été souligné que le youtuber Juanpa Zurita avait été le coupable des infections qui avaient commencé à exister dans les forums.

