Ils révèlent des données inconnues sur le départ de Jenni Rivera!, Zulema Arroyo, mieux connue sous le nom de Latina Medium, a partagé dans une interview avec Un Nuevo Día comment son contact avec La diva du groupe et toutes les révélations qu’elle lui a faites; y compris comment étaient ses derniers moments.

Pour dire d’Arroyo, Jenni Rivera Il a déclaré que l’écrasement de l’avion n’avait pas été causé et que ce n’était pas l’impact qui lui avait coûté la vie. L’interprète de La Grande Dame a avoué au Médium par contact qu’elle dormait, qu’elle était assez fatiguée d’avoir travaillé, lorsque les problèmes avec l’avion ont commencé.

Selon ce que le célèbre chanteur a partagé, un bruit fort a été entendu et ils ont commencé à descendre de manière inattendue; Pour rassurer ses proches, il a partagé qu’il n’avait pas trop souffert, puisqu’il avait perdu la vie en raison du changement soudain de pression, ses poumons se sont effondrés. Ses proches craignent qu’il ait beaucoup souffert, car après l’impact, ses restes étaient en très mauvais état.

Jenni Rivera se souciait également de ceux qui étaient à bord avec elle et lui montrait la lettre «J», parlant de Jacob, sa maquilleuse en chef et qu’elle appréciait beaucoup. Le célèbre chanteur de la région mexicaine a également demandé à envoyer un message à la mère de sa maquilleuse, déclarant qu’il allait bien.

La légende a également partagé qu’il regrettait d’avoir perdu la vie sans partager avec sa fille aînée qu’il avait été très injuste envers elle et qu’il savait maintenant ce qui s’était réellement passé; ceci concernant l’agitation avec Esteban Loaiza, puis le mari de Rivera, et qui a fini par la séparer de Chiquis Rivera.

La Grande Dame a révélé que sa fille aînée se marierait et ferait d’elle une grand-mère; Il a également souligné qu’il y aurait un rôle à Hollywood pour elle, mais qu’elle devrait être patiente. De plus, il l’a envoyé dire qu’il ne devait pas faire confiance à son père ni avoir aucune relation avec lui, car il ne le méritait pas.

Jenni Rivera Il s’est également inquiété pour son plus jeune fils, Jhonny López, et a avoué qu’il était vraiment désolé de ne pas pouvoir être à ses côtés pour le protéger. Il a également dit que son père aurait des problèmes de santé et que sa mère serait confrontée à d’autres types de problèmes. Il a demandé à sa famille de faire ce voyage en famille qu’elle n’a jamais fait.

La célèbre mère de Chiquis Rivera a partagé que l’une de ses plus grandes fiertés était d’être devenue une femme d’affaires et de construire un empire pour sa famille, surtout parce qu’elle n’avait pas eu la préparation pour quelque chose comme ça.

Dolores Janney Rivera Saavedra Il n’a pas oublié ses partisans et leur a demandé de ne pas arrêter de chanter ses chansons, ce qui était le plus grand honneur et reconnaissance qu’ils pouvaient lui donner.

La Latina Medium a avoué qu’elle avait contacté l’interprète de la région mexicaine quelques heures avant l’entretien et que c’est qu’elle a contacté la personne et a fini par écrire ce qu’ils lui ont dit. Dans l’approche avec Jenni Rivera, la célèbre lui montra des lettres, des chiffres et d’autres informations importantes; de plus, il montrait à tout moment son souci pour sa famille.

Il n’y a pas longtemps, Jenni Rivera est devenue une tendance sur les réseaux sociaux après que les internautes aient assuré que la chanteuse était vivante et qu’elle avait forgé une nouvelle vie loin de la scène, mais développant une autre de ses passions, la cuisine.

Les internautes ont assuré que la sœur de Lupillo Rivera est le visage derrière une chaîne de cuisine et ils ont sorti leurs «preuves». Ils ont assuré que la voix du cuisinier était la même que celle de l’interprète, en plus de cela Jenni aimait cuisiner et soulignait que le youtubeur dans la cuisine a des instruments avec un papillon gravé, symbole préféré de Jenni Rivera. Et vous … pensez-vous que Jenni Rivera vit?