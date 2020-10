Contagieux?, Lizbeth Rodríguez est testée, finit par pleurer | Instagram

La belle Lizbeth Rodríguez a décidé de partager avec ses followers sur Instagram comment ils ont prélevé son échantillon pour le test PCR, se pourrait-il qu’elle ait été infectée?

L’ancienne Badabun qui est devenue célèbre sur YouTube grâce au programme Exposer les infidèlesElle a décidé de montrer à son public sur Instagram comment l’échantillon est prélevé pour le test, profitant du fait qu’elle le ferait.

Certainement pour la star de YouTube, les siennes, les siennes, ce ne sont pas les médecins, car avant d’entrer dans le bureau, Lizbeth Rodríguez a été vue assez nerveuse.

Une partie du célèbre que nous n’avons certainement pas vu dans Exposing Infidels est la suivante, ses peurs et la belle fille avait assez peur de ce qui allait se passer, elle avait peur de la douleur, mais ils ont clarifié que plus que cela serait un inconfort; cependant, Liz a fini par pleurer.

La youtubeuse est venue le visage lavé, comme probablement indiqué, et a suivi les autres instructions de la personne chargée de prélever l’échantillon.

Lizbeth Rodriguez Elle est entrée dans le bureau et s’est assise, puis le spécialiste avec un masque et un équipement de protection spécial s’est approché d’elle avec un écouvillon pour prélever l’échantillon. La star des médias sociaux était vraiment énervée de voir la longueur de l’instrument et de penser qu’il serait entré dans sa narine.

Liz s’est demandé si elle respirait ou non en ce moment, mais le responsable ne la laissa plus réfléchir et inséra rapidement l’écouvillon, obtenant l’échantillon sans difficulté.

La jeune fille fit une grimace de grande agacement et apparemment l’inconfort dura un peu, indiquant à la même petite amie d’Esteban Villagómez qu’une larme était sortie depuis que l’ennui était grand.

La vidéo était courte, un peu plus d’une minute et a été partagée sur le compte Instagram officiel de Lizbeth Rodríguez il y a moins d’une heure et a déjà obtenu plus de 100000 réactions.

Il y a ceux qui disent que c’est assez désagréable que l’échantillon ait été montré dans un cadre et d’autres qui défendent la belle animatrice et actrice.

Le test PCR vous permet de savoir si vous êtes actif et si vous avez eu Covid-19, alors les adeptes de Lizbeth Rodríguez se sont montrés préoccupés par le célèbre.

Un post partagé par Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) le 19 octobre 2020 à 12h59 PDT

Liz n’a pas dit si elle avait des symptômes ou des craintes d’avoir été infectée, mais elle a été vue faire quelques voyages et à proximité de son équipe de travail, ce qui pourrait représenter un risque latent pour elle et sa famille.

Récemment, Liz a alerté ses followers en partageant qu’être célibataire est à la mode, ceci dans une phrase qu’elle a postée sur ses histoires Instagram.

À la phrase, des rumeurs ont commencé qu’il aurait pu mettre fin à sa relation avec l’homme d’affaires de Badabun, Esteban Villagómez.

Rodríguez n’a pas expliqué la raison de sa phrase, mais il est plus que clair que le couple est toujours ensemble et plus amoureux que jamais, car Villagómez a été vu dans les histoires de son partenaire.

La relation entre Esteban Villagómez et Lizbeth Rodriguez Apparemment, cela n’a pas commencé avec le pied droit, car il a commencé au milieu d’accusations d’infidélité envers l’ancienne fille Badabun. À cette époque, dans les réseaux sociaux, il était entendu que Rodríguez entretenait une relation avec Taco Betancourt, qui faisait également partie du casting de la société Badabun, donc lorsque les images de Liz semblaient assez affectueuses avec Villagómez, l’agitation n’a pas pris longtemps.

Ensuite, l’hôte a donné son visage à ses abonnés sur YouTube et a expliqué la situation. La youtubeuse a indiqué qu’elle était séparée de l’amant des chiens depuis quelques mois, mais qu’ils ne l’avaient pas rendu public car ils avaient encore beaucoup de contenu enregistré en couple et attendaient qu’il sorte.

Lizbeth Rodríguez a indiqué qu’ils pensaient que ce serait très déroutant pour leurs fans de les voir très aimants dans ces enregistrements après avoir annoncé qu’ils n’étaient plus ensemble. Ce n’est que des mois plus tard qu’Esteban Villagómez a commencé à apparaître officiellement sur ses réseaux sociaux.

Il y avait une distance définitive entre le chauffeur et Betancourt, qu’elle a elle-même rompue lorsque le nom de Badabun Cela a commencé à être mis en doute sur les réseaux sociaux et certains ont accusé le travail de Tavo Betancourt avec les animaux de faux.

Ils ont souligné que c’était la même équipe qui avait laissé les animaux en mauvais état pour ensuite agir comme sauveteurs, Betancourt était le visage de ce travail.

Lizbeth Rodríguez n’a pas pu se contenir et a décrit la situation comme injuste car elle prétendait avoir accompagné son ex-partenaire au sauvetage de divers animaux.