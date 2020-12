Infecté? Jennifer Aniston est isolée | .

La belle actrice Jennifer Aniston Elle est isolée en raison de la peur d’avoir été infectée après que quelqu’un de l’équipe de The Morning Show ait été testé positif pour le virus, c’est pourquoi la production a été forcée de suspendre.

C’est vrai, malheureusement, Jennifer Aniston s’est isolée après être entrée en contact étroit avec un membre d’équipage de l’émission The Morning qui a donné positif au virus actuel.

C’est exactement le jeudi 17 novembre que le programme a été contraint d’arrêter l’enregistrement après qu’un membre du personnel ait contracté le nouveau virus.

C’est ainsi que le programme Apple TV + a arrêté la production pour la sécurité des membres de son équipe, dirigée par les belles actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le membre du personnel a reçu un faux positif, c’est donc juste une question d’attente.

Il est à noter que les acteurs tournaient pour le dernier épisode avant le début de la saison de Noël.

Cela a conduit à la grande question de savoir si le spectacle sera reprogrammé avant les vacances de fin d’année ou non.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le tournage de la saison 2 de la série a commencé en octobre dernier après que le tournage ait été retardé au printemps dernier en raison de la pandémie en cours.

Le spectacle du matin est une série télévisée américaine aux accents dramatiques qui a été créée le 1er novembre 2019 sur Apple TV + et met en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell et Mark Duplass.

D’un autre côté, Jennifer Joanna Aniston dans les années 1990 a acquis une reconnaissance mondiale en jouant Rachel Green dans la série télévisée Friends, et en fait, le rôle lui a valu un Emmy Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award.

Il a également une carrière réussie dans le cinéma, en particulier dans les comédies romantiques, où il a participé à plusieurs productions cinématographiques hollywoodiennes, a joué dans le film culte à succès de t3rror and Comedy: Leprechaun de 1993 où il a partagé la vedette avec Warwick Davis, puis a remporté le acclamé par la critique pour ses performances dans des films indépendants She’s the One, Office Space, Friends with Money et The Good Girl.

Après avoir mis fin à la série télévisée Friends, ses plus grands succès commerciaux ont été les films Tout-puissant, Along Came Polly, Vivre avec mon ex, Marley et moi, et il ne vous aime pas autant.

De plus, au cours de sa longue carrière artistique, il a réussi à devenir l’image de différentes marques, dont L’Oréal, SmartWater et Heineken.

Il est apparu dans les clips vidéo «Je serai là pour toi» du groupe The Rembrandts, «I Want To Be In Love» de Melissa Etheridge et «Walls» de Tom Petty and the Heartbreakers.

Et last but not least, en 2005, la chanteuse finlandaise Anssi Kela a sorti une chanson intitulée “Jennifer Aniston” sur son album Rakkaus sur murhaa.

Sans aucun doute Jennifer Aniston Il est l’une des célébrités les plus célèbres d’Hollywood et aussi l’une des plus aimées et admirées dans le monde.

Non seulement en raison de son caractère personnel et des personnages qu’il a joués tout au long de sa carrière, mais aussi en raison de la façon dont il est bien conservé à 51 ans.

Et la vérité est que l’actrice est formidable, elle éblouit partout où elle montre sa silhouette et nous montre un visage lisse et plein de vitalité, exempt de rides, de taches et d’autres signes communs du passage du temps.

