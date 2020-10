Contenu Netflix qui dit au revoir au catalogue en novembre | Pixabay

L’une des nouvelles que beaucoup détestent entendre, le contenu qui quitte la plateforme Netflix, une liste qu’il a déjà fait connaître sur les réseaux sociaux et qui a bien sûr rendu beaucoup de nostalgiques alors si l’un des titres vous plaît, courez le voir avant qu’il ne soit trop tard.

Bien que ce soit une nouvelle que peu de gens aiment, il convient de mentionner que ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles dans l’avant-dernier mois de l’année, car Netflix est également livré avec de nombreuses nouvelles.

Netflix met constamment à jour son contenu, nous vous dirons donc quels films et séries sortiront du panneau d’affichage en novembre afin que vous puissiez les voir avant qu’il ne soit trop tard.

Certains des films qui quittent la plate-forme sont la saga Harry Potter, Eat, Pray, Love et Comment savoir si c’est de l’amour?

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour l’avant-dernier mois de l’année, car la plate-forme contient également de nombreuses nouvelles.

En novembre prochain, la quatrième saison de la série sur la reine Elizabeth II, «The Crown», se démarque avant tout, car cette saison sera basée sur les années 80, lorsque la reine a des différends avec le premier ministre Margaret Thatcher.

Et comme si cela ne suffisait pas, il y aura premières comme la saga de “Matrix”, “The Hunger Games”, “Jurassic World: The Fallen Kingdom” et “SpongeBob: To the rescue”, sont d’autres premières.

Films

1er novembre

Stocké Le Big Red One Chop Shop La cigogne ne s’attend pas à manger, prier, aimer Comment savoir si c’est de l’amour? Cujo Training Day Escape From Los Angeles The Sniper Crime Squad: Reloaded Gandhi Golden Time Harry Potter et la Chambre des Secrets Harry Potter et l’Ordre du Phénix Harry Potter et les Reliques de la Mort (Parties 1 et 2) Le Moment Critique du Jeune Tigre The Muppets Take Manhattan My Life Reincarnation Robin Hood: The Rebellion Stuart Little The Tourist Undercover Grandpa Neighbours in the Watch Wild Wild West: The Adventures of Jim West Me Before You

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

2 novembre

Attack on Titan: Part 1 Attack on Titan: End of the World Death Note (film) Death Note: Light Up the New World Death Note: Le nom de famille jusqu’au dernier homme Lowriders: The American Dream

6 novembre

Fête des mères

9 novembre

Un monstre vient me voir

11 novembre

Ingrid change de cap La folie de Robinson Crusoé

SÉRIES

1er novembre

Max Steel, saisons 1 et 2 Skin Wars, saisons 1 et 2

4 novembre

Quelle pénalité ta série

6 novembre

Roman

11 novembre

Garçons perdus

DOCUMENTAIRE

1er novembre

Une bête d’acier de Noël de Russell Peters Hitler’s Steel Beast Image de la bête d’acier d’Hitler via Nouveau sur Netflix USA Killer Women with Piers Morgan

4 novembre

Williams

10 novembre

Natalia Valdebenito: hurlant

12 novembre

Longue durée de fonctionnement

13 novembre

Chasing trane

En revanche, il y a quelques jours, la plateforme de Netflix Je lance la liste tant attendue de titres qui sortira en novembre prochain, car nous ne sommes qu’à quelques jours de mettre fin à un mois de plus de l’année.

Mois après mois, Netflix sort de meilleurs titres et tout indique qu’il enregistre les meilleures sorties pour le dernier mois de l’année, cependant, pour le mois de novembre, il existe plusieurs versions intéressantes qui vous exciteront sûrement, à la fois avec du nouveau contenu et avec nouvelles saisons.

Au cours de ce mois prochain, Noël commencera enfin à prendre le dessus sur la plateforme, car il y a plusieurs titres qui arriveront pour nous préparer à l’une des vacances préférées de l’année.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la quatrième saison de “The Crown” est également là et à partir de cette histoire, ils révéleront les problèmes qui commencent entre le mariage entre le prince Charles et Lady Di.

Cela peut vous intéresser: découvrez les premières Netflix du mois de novembre