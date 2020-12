E

Les conomists se sont fait entendre à quel point il était absurde de faire de notre industrie de la pêche un point de friction du Brexit, car il est tellement insignifiant.

J’avais du mal à comprendre pourquoi ma tête tournait jusqu’à ce que je réalise: les économistes disent que les autres ne font pas leur poids.

Si vous voulez essayer de découvrir ce que les économistes contribuent à UK plc, vous vous heurtez à un mur de marmonnements. Ils ne gardent pas de chiffres sur ce genre de choses, pour une raison quelconque.

Les gens qui pontifieront normalement sur n’importe quoi, du PIB hongrois à l’importance budgétaire de la lingerie, sont soudainement indisponibles. Ils n’ont pas vu l’e-mail. Ils sont très occupés.

L’un dit: «Je suis vraiment désolé mais je n’ai aucune idée – je veux dire que beaucoup d’entreprises ont des économistes en leur sein qui conseillent sur la stratégie, puis il y a des professeurs d’économie et des conférenciers, des consultants. Je ne sais donc pas comment vous pourriez le mesurer avec précision de toute façon. »

Hm. Ne pas casser un ventre là-bas.

J’ai trouvé un honnête homme sous la forme de Paul Dales chez Capital Economics, qui dit: «Il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet. Nous avons eu du mal à trouver beaucoup sur la production des économistes. Nous savons qu’en 2019, l’industrie de la pêche a généré une production de 0,45 milliard de livres sterling (0,023% du PIB). Mais l’ONS ne fournit pas une ventilation suffisamment détaillée du PIB pour isoler la production des économistes.

Nous avons eu un peu plus de chance avec l’emploi. L’ONS a déclaré qu’en 2018, il y avait près de 48000 actuaires, économistes et statisticiens. Cela représentait 0,15% de l’emploi total. Nous ne savons pas quelle part de cette catégorie était constituée d’économistes, mais si elle était répartie également, elle serait d’environ 16 000 (0,05% de l’emploi total).

Cela se compare à environ 69 000 personnes travaillant dans le secteur de la pêche, ce qui représente 0,21% de l’emploi total. Encore une fois, cependant, ce n’est pas très précis car il y a 31 000 personnes dans les «métiers de l’agriculture et de la pêche qui ne sont pas classés ailleurs» et nous ne savons pas combien d’entre eux travaillent réellement dans la pêche et non dans d’autres secteurs agricoles. »

Il semble donc qu’il y ait deux fois plus de personnes employées dans la pêche que dans l’économie.

Le plus grand recruteur d’économistes du Royaume-Uni est le Government Economic Service (GES). Le GES est l’organisme professionnel des économistes britanniques du secteur public et emploie plus de 1 500 économistes travaillant dans plus de 30 ministères et organismes gouvernementaux.

Il dit que les salaires de départ dans le secteur public varient de 25 000 £ à 35 000 £. Cela passe rapidement d’environ 50 000 £ à plus de 75 000 £. La rémunération dans les secteurs de la banque et du conseil est bien plus élevée que cela.

Ce salaire plus élevé contribue au PIB, et ils paient probablement plus d’impôts que les pêcheurs, mais ils devraient tout simplement le faire.

Alors, qui est le gagnant ici dans la lutte entre économiste et poisson?

Je dirais que les économistes et les pêcheurs sont dans le même bateau que leur production, les poissons et les prévisions, ont tendance à ne durer que quelques jours avant de se détériorer.

Mais le poisson est beaucoup plus facile à digérer que la recherche économique.

Si nous devons sacrifier l’un ou l’autre pour faire le Brexit, la conclusion semble évidente.