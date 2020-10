Contre le cerveau, il y a un deuxième virus, dit Deseret Tavares | Instagram

Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour l’humanité! Le célèbre et célèbre clairvoyant Deseret Tavares a prédit qu’un deuxième virus viendrait et qu’il irait droit contre le cerveau humain; dire d’elle, ce virus est déjà arrivé.

Deseret Tavares a partagé sur sa chaîne YouTube une nouvelle prédiction réalisée “Prédiction accomplie: le 2ème virus attaque le cerveau”, la vidéo est nommée dans laquelle il partage que cette situation est désormais une réalité.

Le clairvoyant a averti que le coronavirus ne viendrait pas seul et que l’humanité subirait les attaques d’un nouveau virus qui s’attaquerait au cerveau humain et selon les tabloïds américains il est déjà arrivé: l’amibe mangeuse de cerveau.

Alors que circulent des images d’actualité sur l’amibe mangeuse de cerveau et ses causes aux États-Unis, dans la vidéo, vous pouvez voir des fragments de différentes prédictions de Tavares où il parle d’un deuxième virus qui vient affecter l’homme.

Il dit ici qu’il y aura de nombreuses maladies dues à des problèmes liés aux eaux usées, commente le voyant dans l’une des vidéos.

Pendant que Deseret Tavares parle, les dates des vidéos sont montrées pour vérifier qu’il ne s’agit pas de quelque chose de changé et en effet, la célèbre a eu raison en elle prédiction.

Dans l’une des vidéos, le Colombien assure que le virus qui viendrait serait transféré par l’eau et que l’être humain devait s’habituer à vivre avec.

Nous devons apprendre à vivre avec le virus, à vivre sous la menace, à vivre avec la situation où nos eaux vont être polluées, que notre air et notre ville sont pollués, a-t-il partagé.

Il revient et dit que le virus sera déplacé et sera transféré au moyen de l’eau autour … que ce virus va se propager par ce moyen, par des navires, par des sous-marins, car ils le jettent dans l’eau et nous le buvons.

La voyante de diverses stars d’Hollywood a précisé que le nouveau “bug”, comme elle l’appelle, affecterait le cerveau et le système nerveux des gens.

C’est le système nerveux et la tête, il dit que c’est la santé en général, mais il parle spécifiquement de la tête, du système nerveux … ça va attaquer la tête, le cerveau, la tête des gens.

Le virus va se propager à travers le système nerveux des gens, c’est un conduit d’électricité qui le fait se développer, vous pouvez le voir dans une autre vidéo.

Dans l’une de ses vidéos, Deseret Tavares a partagé que la Terre était en guerre et non pas n’importe quelle guerre, mais entre les humains et d’autres êtres qui vivaient sous notre planète.

Nous sommes en guerre entre les êtres et les humains, avec des armes biologiques.

Tavares assure que c’est une seconde pandémie, quelque chose qui doit alerter les êtres humains, qui doivent être préparés, car l’objectif de ces maladies est de réduire la population mondiale.

Depuis avant l’émergence du coronavirus, le voyant a partagé qu’un virus approchait qui mettrait sérieusement les êtres humains en difficulté.

Tavares a également alerté ses partisans sur une pénurie d’eau et de nourriture, pour ainsi dire d’elle-même, elle a été empêchée avec des semences et d’autres fournitures lorsque cette situation se présente.

De plus, elle a partagé que l’homme devrait être végétarien et ne pas manger de viande, ni aucun animal, car cela le rend malade et l’empêche d’avoir un contact spirituel. Deseret Tavares assure que son alimentation est très importante pour pouvoir recevoir et exprimer des messages et a répété à plusieurs reprises qu’elle ne regardait pas les nouvelles à la télévision ou dans d’autres médias afin que ces informations ne modifient pas son point de vue.