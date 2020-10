HISTOIRES CONNEXES

Rose McGowan se défend contre les insinuations selon lesquelles sa critique du redémarrage de The CW’s Charmed a quelque chose à voir avec la diversité de la nouvelle distribution – tout en soulignant également quelques autres points.

Mais d’abord, un bref récapitulatif: à la suite d’une récente vidéo Instagram Live dans laquelle McGowan et sa collègue star originale de Charmed, Holly Marie Combs, ont exprimé leur mécontentement à propos du redémarrage, Sarah Jeffrey a tweeté qu’il était “ triste et franchement pathétique de voir des femmes adultes se comporter de cette façon. ” Combs a répondu aux tweets de Jeffrey plus tôt cette semaine, et maintenant McGowan ajoute sa réponse à la conversation.

«Chère Sarah Jeffery, honnêtement, je n’avais aucune idée de qui vous étiez jusqu’à ce que vous tweetiez», a écrit McGowan dans une histoire Instagram mercredi soir. (Toujours un bon début.) «J’ai été trop occupé à combattre des monstres et à me battre pour une réinitialisation culturelle massive pour remarquer qui est dans le redémarrage. Absolument rien à voir avec la course, c’est tout un tronçon que vous avez pris. Je suis plus que content que n’importe quel WOC ait un travail bien rémunéré. Enfer oui à ça. Je suis sûr que vous êtes une grande actrice.

Après avoir précisé que ses problèmes avec le redémarrage ne sont pas liés à la race, McGowan a poursuivi: «Mon argument (google it) concerne les dirigeants et les producteurs et le réseau @wb qui négocient des années de mon travail et de mon nom d’une manière aussi cynique et évidente – une prise d’argent pour encaisser le nom Charmed. Je m’en fiche qu’ils l’aient refait, j’ai des choses bien plus importantes avec lesquelles je m’occupe. Je ne regarde pas et je ne regarderai pas une émission avec laquelle je ne suis pas d’accord sur le principe.

Elle a conclu: «Il n’y a ni âme ni cœur dans quelque chose qui est fait uniquement pour le profit tout en refusant d’élever et d’innover. Les redémarrages seront toujours l’ombre, les originaux seront toujours le soleil. Je vous souhaite bonne.”

Lisez le message de McGowan dans son intégralité ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos propres pensées.