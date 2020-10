Le célèbre artiste de Dubstep Cookie Monsta – de son vrai nom Tony Cook – est décédé à l’âge de 31 ans, selon son label. Dans une déclaration publiée à la mort de Cook, Circus Records a écrit: “Notre bien-aimé Tony Cook (alias Cookie Monsta) nous a quittés. Nous sommes dévastés, aucun mot ne peut contenir nos sentiments un tel jour.”

La déclaration a poursuivi en disant: “Toutes nos pensées vont à la famille de Tony, aux amis et notre cœur va particulièrement au fils de Tony, Olly, le Mini Monsta. Le monde va nous manquer Cookie, nous allons nous manquer frère.” Pour le moment, il ne semble pas que des informations concernant la cause du décès de Cook aient été partagées. Notamment, beaucoup de ses pairs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer sa mort, avec DJ Downlink tweetant: “Je me souviens de passer des morceaux sur le dubstepforum à l’époque. Un véritable OG et pionnier du son dubstep sale est parti nous. RIP Tony Cookie Monsta. “

Dévasté. Quand j’étais jeune, je détestais le dubstep – jusqu’à ce que j’entende Cookie Monsta. Sa musique a arrosé une graine de passion pour la basse que je ne savais pas que j’avais. Cela a changé ma vie à jamais et m’a finalement conduit au succès que j’ai tellement de chance d’avoir. Reposez-vous au paradis du roi 👑 https://t.co/yAPzDUgd49 – KAI WACHI (@KaiWachiMusic) 2 octobre 2020

“Merde … déchirer la légende absolue du cookie monsta, un autre rappel sur la fragilité de la vie”, a écrit Dj Dirt Monkey dans un tweet. “La scène a subi une énorme perte aujourd’hui. Repose en paix Cookie Monsta, un ami et une source d’inspiration pour tant de personnes”, lit-on dans un communiqué du label Dubstep Never Say Die.

Nous sommes plus que dévastés d’apprendre le décès de Cookie Monsta. Que votre âme reste tranquille et que nos pensées soient avec votre famille. Merci pour les innombrables fois où vous avez honoré notre scène et pour les souvenirs que nous avons créés. ⚡️ ♥ ️ pic.twitter.com/7krvT8IGxc – Elektricity⚡️ (@ElektricityMI) 2 octobre 2020

“Demandez à n’importe qui dans la scène de demander à n’importe laquelle de vos idoles dubstep qui sont leurs idoles. Je peux vous garantir que Cookie Monsta est sur toutes les putains de listes. Les légendes ne meurent jamais Cookie Monsta pour toujours”, a tweeté Dubstep DJ SweetTooth. “Je n’oublierai jamais de regarder

[DJ Minnesota] jouer un set il y a 10 ans (avant même de l’avoir rencontré!), en l’entendant laisser tomber l’air de Cookie Monsta ‘Blurgh!’ et se sentir tellement inspiré d’essayer de faire de la musique avec ce genre d’énergie irrévérencieuse. repose en paix Cookie Monsta, merci pour l’inspiration », a ajouté G Jones.