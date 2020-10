Cops, la longue émission de télé-réalité controversée qui suivait les policiers en action, a tranquillement repris la production après son annulation en juin lors des manifestations contre la brutalité policière. Les nouveaux épisodes ne seront cependant pas diffusés à la télévision américaine. Cops a fait ses débuts en 1989 et est devenu l’une des émissions de télévision les plus anciennes de l’histoire des États-Unis avant que Paramount Network ne l’annule.

Les nouveaux épisodes sont en cours de tournage dans le comté de Spokane, Washington, où des épisodes ont été filmés dans le passé, rapporte The Hollywood Reporter. “Nous entretenons une relation de longue date avec les flics et [series producer] Langley Productions, et nous sommes heureux qu’ils aient décidé de revenir, soulignant le travail exceptionnel que nos adjoints vous fournissent à tous “, a déclaré le bureau du shérif du comté de Spokane dans un communiqué. Deux équipes ont commencé le tournage en septembre et resteront avec les députés jusqu’au début de novembre. Aucun des épisodes ne sera diffusé dans la série américaine Le producteur Langley Productions a déclaré à THR que les épisodes ne sont filmés que pour respecter les engagements envers les diffuseurs internationaux qui diffusent toujours l’émission.

Cops a commencé sur Fox avant de passer à Spike en 2013. Lorsque Spike a été rebaptisé Paramount Network en 2018, il a continué à diffuser l’émission jusqu’en juin. On s’attendait à ce qu’il revienne pour une 33e saison en juin, mais Paramount a cessé de diffuser de nouveaux épisodes début mai. Quelques jours après la mort de George Floyd à Minneapolis, qui a inspiré des manifestations nationales contre la brutalité policière, la chaîne a cessé de diffuser complètement l’émission. “Cops n’est pas sur le réseau Paramount et nous n’avons aucun plan actuel ou futur pour qu’il revienne”, a déclaré un porte-parole à l’époque.

Même avant la mort de Floyd en mai, Cops était depuis longtemps un programme controversé. La série offre aux téléspectateurs une expérience de «mouche sur le mur» de la police, avec des équipes de tournage qui suivent les agents répondant aux appels au 911. Il a été critiqué pour se concentrer sur les crimes commis par les pauvres et des études ont montré qu’il couvrait de manière disproportionnée les crimes commis par des hommes noirs. “COPS a été lancé en 1989 et a aidé à vendre la guerre contre la drogue au peuple américain”, a tweeté en juin Dan Taberski, qui a animé un podcast sur la série intitulée Running From Cops. “J’espère que son annulation 31 ans plus tard est un signe de changement positif à venir.”

A&E a annulé sa propre émission de télé-réalité policière, Live PD, qui a suivi de la même manière les policiers après la mort de Floyd. Cette émission est au centre d’une bataille juridique dans le comté de Williamson, au Texas, où les députés ont tué au laser un homme noir qui est décédé plus tard. Les images n’ont pas été diffusées et ont été supprimées. Les procureurs ont accusé le shérif Robert Chody d’accusations de falsification de preuves, l’accusant de jouer un rôle dans la suppression des images.