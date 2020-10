Cops est de retour sur le rythme – mais vous ne pourrez pas regarder l’émission Stateside.

La série a repris le tournage dans le comté de Spokane, dans l’État de Washington, trois mois après l’annulation du programme de longue date au Paramount Network à la suite de manifestations contre le racisme systémique et la brutalité policière. Selon The Hollywood Reporter, les épisodes tournés sont destinés à être diffusés uniquement dans les territoires internationaux où Cops est toujours en cours. La production a redémarré en septembre et devrait durer jusqu’au début novembre.

«Nous avons une relation de longue date avec les flics et [series producer] Langley Productions, et nous sommes heureux qu’ils aient décidé de revenir, soulignant le travail exceptionnel que nos adjoints vous fournissent à tous », a déclaré le bureau du shérif du comté de Spokane dans un communiqué de presse.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Bex Taylor-Klaus (adjoint, Arrow) a rejoint le pilote de drame médical d’ABC, Triage, en tant que Leonora / Leo, le plus jeune stagiaire de première année du genre fluide à New York Trinity, notre site sœur rapporte Deadline.

* Christian Slater (Mr.Robot) et Joe Manganiello (True Blood) sont montés à bord de la distribution vocale de la série dérivée d’anime de Zack Snyder Army of the Dead: Lost Vegas sur Netflix, notre site sœur Variety rapporte.

* Netflix a repris la vitrine de la comédie stand-up Tiffany Haddish Presents: They Ready for Season 2, per Deadline.

* L’adaptation de Robert Zemeckis de The Witches de Roald Dahl, avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth et Chris Rock, sera présentée en première sur HBO Max le 22 octobre, avant une sortie en salles le 28 octobre.

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?