Coquette! Ana Cheri pose dans une minuscule literie blanche | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri Elle fait vraiment sensation sur les réseaux sociaux et récemment elle a ravi ses followers d’une manière vraiment exquise depuis le bord de son lit, révélant sa fabuleuse silhouette avec peu de vêtements.

Connue pour être une célébrité sur les réseaux sociaux, la mannequin et femme d’affaires Ana Cheri a laissé ses followers désireux d’en voir de plus en plus, grâce à une petite tenue qu’elle portait le matin.

Ana Cheri a une page exclusive de contenu pour adultes, que vous avez probablement déjà entendu de lui. “OnlyFans” ravit sans aucun doute l’élève de ses followers et abonnés audit contenu et au modèle chaque fois qu’il peut profiter de son compte officiel d’Instagram pour promouvoir cette page à travers des vidéos où elle donne des instructions à suivre et à s’abonner.

C’est une photo qu’il a partagée en août dernier qui a fait sensation parmi ses followers, car il portait un minuscule haut blanc et un bikini taille haute de la même couleur qui mettait complètement en valeur sa silhouette tonique.

Photographie de Ana Cheri il était impossible de ne pas la voir extrêmement coquette mais en même temps très tendre, à cause de son visage angélique et de la tenue qu’elle portait sur son lit.

L’ambiance du dimanche matin », a écrit Ana dans le post.

En plus d’être un modèle professionnel et une personnalité Internet Ana Cheri Elle est une femme d’affaires et possède une ligne exclusive de vêtements de sport.

Cette idée est née après être devenue extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, imaginant ainsi une entreprise ronde, puisqu’elle modèle elle-même ses tenues et les vend, elle est aussi coach de fitness, ce que vous saviez probablement déjà.

La publication dont nous parlons a rapidement attiré l’attention de ses followers car elle est vraiment coquette dans le confort de son lit et a jusqu’à présent près de 300000 likes et des commentaires sans fin de ses fans.

Actuellement, le mannequin américain a 34 ans et bien qu’elle n’ait pas une silhouette voluptueuse comme d’autres célébrités de l’environnement telles que Demi Rose, la vérité est qu’Ana Cheri fait de l’exercice aussi bien que constamment, donc son anatomie est également enviable. d’être une sportive.

Il est à noter qu’en dépit d’être un peu plus âgée que les autres modèles, Ana Cheri et a l’air extrêmement jeune, cela est probablement dû à son régime alimentaire et à l’exercice constant qu’elle pratique tous les jours.

Actuellement sur son compte Instagram officiel, elle compte plus de 12 millions 600000 abonnés depuis qu’elle a ouvert cette application, le modèle compte environ 2000 publications et il n’y a que 655 personnes ou comptes de l’application qui Ana Cheri suivre.

D’autre part, il y a quelques jours, Halloween a été célébrée et Ana Cheri s’est habillée avec des bandes et comme accessoire elle était accompagnée d’un fouet, son masque recouvrait une partie de son visage avec des cornes, mais le plus frappant était qu’il était fait avec des bandes de plastique qui se marie parfaitement avec sa tenue.

Ce qui a également caractérisé le modèle, c’est qu’elle répond généralement aux commentaires que font ses propres abonnés dans ses publications, et bien qu’elle n’écrive pas quelque chose de détaillé à ce sujet, elle a l’attention de faire savoir qu’elle lit leurs commentaires.

Il est à noter qu’Ana a travaillé avec des entreprises telles que Monster Energy, K & N Filters, Moskova Underware et Ultimate Armwrestling League, elle était également ambassadrice de la marque Shredz et a été nommée Maxim’s Instagram Girl of the Week.

