Coquin avant de s'endormir, Shakira tombe amoureuse de ses fans sur les réseaux sociaux

Tout au long de sa brillante carrière, la chanteuse colombienne Shakira a réussi à conquérir parfaitement le cœur de ses followers grâce à ses talents incroyables et sans fin, et cette femme ne cesse de nous surprendre par ses compétences, car elle mange bien On sait qu’en plus d’avoir une voix spectaculaire, cette femme est excellente en danse, et de la même manière, elle a aussi excellé en tant que compositrice et en tant que femme d’affaires.

En plus de tout cela, la belle et talentueuse femme a formé une belle famille de quatre personnes, tout le résultat du grand amour que Shakira et son partenaire footballeur ont l’un pour l’autre. Gerard pique, ses beaux petits enfants Sasha et Milan, la fierté de parents célèbres.

On sait que, depuis plus de dix ans, ce couple d’amoureux se fréquentait, et depuis le début ils ont été très sérieux, jusqu’à présent ils ont montré de l’amour comme si c’était la première fois, et c’est qu’en plus de Shakira ils ont consacré de belles chansons à son mari et à ses enfants, on la voit beaucoup plus heureux et aimé que dans votre passé.

Et, comme on le sait bien, Shakira a été très active sur ses réseaux sociaux officiels, et malgré le fait que cette Colombienne et sa famille soient très réservées sur sa vie privée, à cette occasion, notre bien-aimée Shakira a été enregistrée pour ses fans. avant d’aller dormir, apparemment, puisque sa garde-robe était très confortable pour une telle occasion.

Vêtue d’un déshabillé blanc, l’air très heureuse et coquette, Shaki a posté la vidéo sur son profil, pour donner à tous ses fans un avis important: “Ce 13 novembre, El Dorado World Tour sortira dans les cinémas du monde entier. Dans ce lien – Shakira.film – obtenez des informations sur la première dans votre pays. Rendez-vous sur grand écran. Apportez-vous le pop-corn? “, La publication a été partagée il y a plusieurs semaines, mais elle est revenue en plein écran, eh bien, c’est rare de voir ça les colombiens affichent des informations habillées de cette façon.

La vidéo a rassemblé pour le moment un total de 881160 likes, et un grand nombre de commentaires, où en plus de féliciter la chanteuse pour son exploit, ils mentionnent à quel point elle est belle et à quel point elle est s3nsual avec sa tenue de nuit, créant un excellent divertissement pour vos fans.

En plus des informations décrites dans le post, Shakira l’a dit verbalement et assez émotionnellement dans sa vidéo, bien sûr, en anglais et en espagnol, car ayant le grand nombre de fans à travers le monde, elle doit faire ses annonces dans ces deux langues. domine, de sorte que chaque fan puisse comprendre le message.

“El Dorado World Tour” était la sixième tournée mondiale de la chanteuse et compositrice colombienne, de même, la tournée a eu lieu à l’appui de son neuvième album studio, “El Dorado” de 2017, avec un total de 54 spectacles à travers le globe, Shakira a fait des tournées en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

La tournée a débuté le 3 juin 2018 à Hambourg, en Allemagne, et s’est terminée le 3 novembre à Bogotá, en Colombie, en même temps que la sortie du clip vidéo de “Nada”.

De la même manière, ce sont les concerts dans la ville de Los Angeles, aux États-Unis, au lieu “The Forum”, les 28 août et 3 septembre qui ont été choisis pour faire partie des images du DVD de la tournée, en Les fans ont reçu des bracelets de lumière LED, qui s’allument et s’éteignent, eh bien, ils ont été filmés, et ils voulaient que tout soit vu de la meilleure façon possible.

Le film est sorti les 13 et 15 novembre 2019 en première mondiale dans une sélection de cinémas internationaux, et s’appelle “Shakira in Concert: El Dorado World Tour”, de même, c’était le 16 janvier 2020 lorsque le Le chanteur a annoncé la première du concert sur le signal HBO, qui est sorti dans 22 pays à travers le monde le 31 janvier 2020.