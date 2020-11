Coquette! Celia Lora enfile ses tennis pour sortir en dentelle jaune | Instagram

Si quelqu’un sait comment attirer l’attention de ses partisans, c’est bien la belle Celia Lora. La patronne d’Acapulco Shore a ravi les internautes d’Instagram avec une photo dans laquelle elle indique plus que clairement qu’elle n’a pas peur de sortir en pleine dentelle dans la rue, mais toujours très préparée avec de bonnes chaussures de tennis.

Dans la photo que la belle a partagée Célia lora Sur son compte Instagram officiel, on peut voir que la fille d’Alex Lora a posé pour la caméra assise sur le sol, les jambes croisées et n’utilisant qu’une jolie dentelle jaune qui cache très peu de ses courbes et sa belle peau et ses tennis colorées. blanc.

La star de Rive d’Acapulco Elle sait que moins c’est toujours plus et utilise un fond clair et ses cheveux baissés pour l’image; ce qui a sans aucun doute attiré ses partisans, c’est le regard énigmatique que les yeux pâles de la fille d’Alex Lora lançaient à la caméra.

@esquedachris #mexico #cdmx, a écrit Celia Lora avec la photo sur son compte Instagram.

La publication a été faite il y a 20 heures sur le compte officiel Instagran de Celia Lora et compte déjà plus de 75 mille réactions sur le célèbre réseau social, les compliments, les cœurs et les bisous ont été immédiats.

Quelle beauté et quels yeux , a écrit Alberto Salinas Gil.

Vous me captivez avec votre regard (❤️ ❤️), a partagé Gabriel Gilt.

Il a de beaux yeux❤️ ❣️ , a ajouté Ángel Pérez.

La star de Rive d’Acapulco Elle est très active dans le monde du divertissement, surtout après avoir fait partie de Barak, el espeimento, un programme où divers influenceurs se sont réunis pour être enregistrés 24 heures sur 24 et vivre des expériences paranormales.

Dans ce programme, Celia Lora a rencontré Lizbeth Rodríguez et a fait un énorme haltère avec le youtubeur, à tel point que les adeptes des deux ont commencé à les lier sentimentalement. Ce n’est pas une nouveauté que l’ancienne fille de Badabun traite généralement certains de ses amis proches comme des petites amies puisqu’elle ne voit rien de mal chez les personnes qui aiment son même sexe; Cependant, et bien qu’elle ait montré qu’elle aime les hommes et qu’elle est en couple avec Esteban VillaGómez, elle ne regrette pas d’avoir vécu certains flirt avec les femmes.

Celia et Liz étaient très proches pendant Barak, à un tel niveau que les stars d’Instagram ont fini par s’embrasser, un baiser qui n’était pas bien enregistré et les internautes leur ont demandé de le répéter. Lizbeth Rodríguez a souligné que c’était un baiser qui avait été donné et c’est pourquoi ils n’ont pas cherché un angle correct pour les caméras.

Les deux célébrités n’ont pas cessé de lancer des compliments et d’autres pendant les enregistrements, ainsi que de se montrer amour et admiration l’une pour l’autre; Tel est le cas de l’exercice dans lequel ils ont dû recréer leurs propres funérailles, dans lequel Lizbeth Rodríguez et Célia loraIls avaient de très beaux mots l’un pour l’autre.

S’il s’agissait de vivre des expériences paranormales, apparemment cela a fonctionné, parce qu’une des nuits où l’ancienne Badabun Girl a partagé que ceux qui étaient croyants priaient pour elle, parce qu’elle avait très peur.

À l’intérieur de Barak, l’expérience, Célia lora, Lizbeth Rodríguez, La Divaza et d’autres influenceurs ont exécuté des rituels sombres, joué la mâchoire et exécuté d’autres pratiques pour les relier à l’au-delà.

Rodríguez a souligné qu’elle ressentait des vibrations étranges dans l’endroit et avait l’habitude de s’habiller un peu “un doc” à l’occasion avec des vêtements sombres et d’autres.

Les influenceurs ont même vécu Halloween dans cette expérience et ce sera sûrement quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie.