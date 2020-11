Connue sous le nom de Mane Manelik González, elle est devenue l’un des anciens membres de l’émission de télé-réalité Rive d’Acapulco qui a attiré le plus d’attention sur les réseaux sociaux, notamment pour ses photographies spectaculaires et captivantes, comme il l’a fait il y a quelques semaines, partageant une séance où elle nageait dans la mer, elle ressemblait à une vraie sirène en portant un minuscule maillot de bain cela laissait peu à l’imagination.

Connue pour sa personnalité extrêmement forte, un peu de colère et intense, ManelykElle a également gagné en popularité précisément à cause de ces caractéristiques, car elle fait généralement ce qu’elle veut, elle ne se sent pas coupable la plupart du temps, probablement beaucoup de gens voient des qualités là où d’autres ne voient que des problèmes, cela dépend de la perspective dans laquelle nous le faisons .

Depuis qu’il a commencé sa participation à Acapulco shore également connu sous le nom de “Aca shore”Manelyk a maintenu la même attitude dès le premier jour, on peut considérer qu’il est une personne vraiment authentique et que beaucoup admirent, surtout ses fans l’adorent pour les photographies intenses qu’il partage habituellement sur son compte officiel de Instagram.

En parlant précisément de ses publications, Manelyk a toujours montré la même attitude, c’est pourquoi elle est également devenue une célébrité et un modèle, non seulement pour les adolescents mais aussi pour certains adultes car elle fait toujours ce qu’elle veut. Il s’intéresse à l’opinion des autres et vit toujours sa vie pleinement, sans manquer aucune opportunité.

En plus d’être une Influenceuse et une célébrité, elle est aussi une femme d’affaires, il est important de noter que non parce que vous aimez faire la fête tout le temps vous deviendrez irresponsable, cet exemple n’a pas été rendu clair par la belle Manelik qui a aussi ses priorités et responsabilités.

La première photo des quatre qu’il a partagée est celle qui a le plus attiré l’attention car il semble remonter à la surface avec un petit maillot de bain, des palmes et un tuba, sur la photo, vous pouvez voir exactement sa silhouette et ses courbes en détail.

Dans les trois photographies suivantes, elle apparaît à côté de son partenaire, tous deux nageant parmi les poissons et, comme vous vous en souvenez, elle et son petit ami ont des figures impressionnantes, les voir ensemble est tout simplement incroyable.

Il y a des semaines ManelikAvec Celia Lora, la Matrioska et d’autres membres de la maison côtière de l’Aca ont fait un voyage dans certains endroits du Mexique, ils ont apprécié la plage, les paysages et l’hébergement.

Manelik et Celia Lora et la Matrioska sont tous deux devenus de grands amis, non seulement dans ce programme qui vient de se terminer, mais apparemment ils se connaissaient déjà et ont noué une forte amitié que pratiquement tout le monde connaît.

Ce qui est intéressant à propos des trois amis, c’est que même s’ils ont des personnalités extrêmement fortes, ils ont réussi à trouver un moyen de bien s’entendre et d’être complices à certaines occasions de certaines fêtes, soirées ou accompagnement dans chacun de leurs projets personnels et en tant que femmes d’affaires.

D’après ce que nous avons vu précisément, Manelik est devenue une partie importante du rivage d’Acapulco, notamment à cause des controverses dans lesquelles nous l’avons vue impliquée, car elle vise toujours à être la reine numéro un, même si elle est apparemment quelque peu conflictuelle, c’est précisément parce que C’est pourquoi ses fans l’adorent, car ce n’est pas une femme qui se laisse manipuler par une autre personne, c’est quelqu’un d’extrêmement indépendant.

