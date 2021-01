Coquine!, Celia Lora est prise sur les genoux d’une belle femme | Instagram

Celia Lora et Vanda sont devenues de très bonnes amies, à tel point qu’il y a trop de confiance entre elles et qu’elles ont permis à leurs followers d’accéder aux aspects les plus personnels de ces stars des réseaux sociaux.

L’une des photographies les plus récentes de Le patron Acapulco Shore a bouleversé tout Instagram parce que la belle camarade de jeu mexicaine Celia Lora a l’air dans une situation très compromettante sur les genoux de Vanda. Les deux filles sont sur un lit avec des draps blancs et très peu de vêtements.

Dans la photographie que l’on peut voir sur Instagram, la peau et la beauté sont devenues les protagonistes. Tellement de Célia lora comme Vanda, ils peuvent être vus entre de la dentelle et des fils qui peuvent à peine couvrir un peu de leurs énormes attributs physiques.

On peut voir la fille d’Alex Lora penchée avec sa tête à la hauteur de la hanche de Vanda et la tenant avec sa main un peu plus loin, les deux étoiles ont l’air plutôt réfléchies et apprécient ce moment personnel.

Celia Lora a utilisé pour l’occasion une jolie tenue avec très peu de télévision en dentelle verte; Alors que son partenaire au lit utilisait une teinte bleu-vert, ils sont tous les deux vraiment spectaculaires.

Cette image fait partie de la publicité du matériel exclusif de ces deux belles femmes qui ont uni leurs forces pour que les internautes profitent davantage chaque jour en les achetant et en imaginant ce qui se passerait si elles étaient à leurs côtés.

Vanda Elle est devenue la compagne inconditionnelle de la belle Celia Lora le mois dernier, car ils ont travaillé et s’amusent beaucoup ensemble. Les internautes ont répondu plus que positivement en voyant ces deux belles femmes dans des situations plus que compromettantes.

Ce ne serait pas la première fois que la belle Célia lora a été vu dans un plan de plus que des amis ou des amis affectueux avec une femme. Auparavant, il partageait une caméra avec la star de cinéma pour adultes Apolonia Lapiedra, un enregistrement qui a été un succès retentissant et que ses fans ne peuvent toujours pas oublier.

Il n’y a pas non plus de temps, il était lié à la belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez avec qui il a coïncidé dans l’émission de téléréalité. Barak l’expérience. Les deux ont montré une très bonne chimie et n’ont pas manqué une occasion de montrer leur admiration et leur affection l’un pour l’autre. Même les adeptes des deux stars d’Instagram sont devenus fous quand il a été révélé que Celi et Lizbeth s’étaient embrassées; Le point négatif était que les caméras ne captaient pas bien le moment et les réseaux sociaux ont demandé qu’il soit répété avec la caméra de près.

Lizbeth Rodríguez a répondu que c’était quelque chose qui avait été donné et ils ont beaucoup joué avec l’imagination des adeptes pour savoir s’ils s’embrasseraient ou non à nouveau.

Celia Lora a été interrogée pour ce type de comportement avec d’autres femmes; Cependant, avec la sincérité et l’originalité qui se caractérisent, la fille de la star de TRI Il a répondu qu’il n’avait aucun problème à être avec une femme. Le Patron a avoué que ses scènes avec Apolonia ne lui coûtaient pas de travail et que bien que ce ne soit pas un problème pour elle, elle était plus que sûre de son goût pour les chevaliers.

Le célèbre Acapulco Shore a permis à ses followers d’en savoir un peu plus sur elle lors de cette quarantaine dans laquelle elle n’est pas restée silencieuse du tout. Celia Lora a développé des projets tels que sa propre chaîne YouTube et Le bureau de l’amour avec MTV, le même qui a été transmis par Facebook.

Actuellement, Celia Lora est l’une des favorites sur les réseaux sociaux et une playmate reconnue; vos photos font des milliers d’impressions en un rien de temps.