P

Les profils du départ de Donald Trump de Washington se liront plus comme des nécrologies.

Deux semaines après un siège sur la capitale et une semaine après avoir été mis en accusation pour les avoir incités, sa présidence s’est terminée dans un flamboiement de chaos.

Il laisse derrière lui une ville fortifiée, un pays avec 400 000 morts de Covid19, une économie en difficulté et un schisme politique tout-puissant. Ce n’est pas, il s’avère, l’homme qui a mis fin au «carnage américain», mais un président qui l’a inspiré.

Alors que Joe Biden se préparait à prêcher sur l’unité devant une mer de drapeaux, M. Trump se dirigea vers les collines, ou plutôt le havre de Mar-a-Lago – une oasis de MAGA. Il n’y avait pas de fanfare d’adieu épique. C’était une vilaine passation pour une époque acrimonieuse. D’anciens camarades ont refusé l’invitation inattendue pour le saluer.

Une inauguration se veut une réouverture de la grande expérience démocratique américaine. Biden l’a utilisé pour essayer de convaincre les nombreux républicains qui pensent encore qu’il a volé l’élection, qu’ils y ont un intérêt.

Donald et Melania Trump quittent la Maison Blanche

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump s’arrêtent pour parler avec les médias alors qu’ils marchent pour monter à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche

. via .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent sur Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base,

AP

Le président américain sortant Donald Trump salue alors qu’il monte à bord de Marine One à la Maison Blanche à Washington, DC

. via .

Donald Trump

Le président Donald Trump prend la parole avant d’embarquer dans Air Force One à Andrews Air Force Base

AP

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump marchent à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche,

AP

Le président américain Donald Trump et la Première Dame Melania Trump quittent la Maison Blanche à Washington, DC

. via .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump marchent à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche

AP

Le président américain sortant Donald Trump salue alors qu’il monte à bord de Marine One à la Maison Blanche à Washington, DC

. via .

Tiffany Trump et son fiancé Michael Boulos, à gauche, et Donald Trump Jr., et sa petite amie Kimberly Guilfoyle, attendent que le président Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent et montent à bord d’Air Force One pour une dernière fois à Andrews Air Force Base

AP

Le président américain sortant Donald Trump et la Première Dame Melania Trump parlent à la presse alors qu’ils quittent la Maison Blanche à Washington, DC

. via .

Ivanka Trump sourit alors qu’elle arrive à Joint Base Andrews dans le Maryland pour le départ du président américain Donald Trump

. via .

Le président Donald Trump écoute la première dame Melania Trump prend la parole avant d’embarquer dans Air Force One à Andrews Air Force Base

AP

Marine One avec le président Donald Trump et la première dame Melania Trump à bord vole devant le Washington Monument alors qu’il quitte la Maison Blanche avant l’investiture du président élu américain Joe Biden sur le front ouest du Capitole américain

.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump marchent à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche,

AP

Mais son prédécesseur lésé, qui a perdu le pouvoir, perdu des loyalistes et perdu Twitter, serait en train de comploter une vengeance politique.

Il aurait parlé à des associés ces derniers jours de la création de son propre parti politique, le «Patriot Party». Son ami proche Chris Ruddy me dit qu’il est sûr que Trump ne se présentera pas, mais il est la voix conservatrice la plus puissante d’Amérique. Il peut s’avérer impossible pour les républicains d’ignorer – à la fois un atout et un architecte de l’indignation. Décider où ils en sont avec l’homme qu’ils ont habilité définira leur fortune politique.

Son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré à Sky News cette semaine que le Trumpisme ne durerait pas. Je ne suis pas sûr d’être d’accord. Soixante-dix millions d’électeurs ont regardé quatre ans de son leadership et ont décidé qu’ils en voulaient plus.

(

Cordelia Lynch sur le National Mall avant l’inauguration

/ Sky News)

C’était la voix d’une Amérique plus diversifiée et texturée qui prévalait – une Amérique désespérée de stabilité et de civilité. Et oui, le mondialisme et les conventions politiques reviendront sur le devant de la scène.

Mais Trump est plus qu’une aberration. Il y a des pans du pays qui auront soif de ce qui n’est pas orthodoxe et jusqu’alors impensable.

Trump a changé les attentes des gens sur ce que peut être un président, a fait appel à leurs angoisses et les a également alimentés. Elle reste une société imparfaite et extrêmement inégale. Je ne peux pas le voir résister à l’envie de crier des solutions en marge ou que les médias l’ignorent. Avec un procès au Sénat imminent, cela peut être de la politique en écran partagé pendant un certain temps.

Cordelia Lynch est la correspondante américaine de Sky News. Elle anime également le podcast Divided States. @CordeliaSkyNews