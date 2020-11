Corey Davis était très ému lors du match des Tennessee Titans jeudi soir parce qu’il jouait le cœur lourd. Mercredi, le frère aîné de Davis, Titus, est décédé d’une forme rare de cancer. Pendant l’hymne national, Davis a été vu avec des larmes sur le visage. Et après le match, il a parlé de jouer en pensant à son frère.

“C’était lourd dans mon esprit, à chaque match”, a déclaré Davis après le match, rapporté par ESPN. “Mais je n’arrêtais pas de penser que c’est ce qu’il voulait que je fasse. Il ne voudrait pas que je sois triste, que je boude et que je me sente désolé pour moi-même. Il me manque évidemment et souhaite qu’il soit ici, mais je sais qu’il est dans un meilleur endroit et qu’il était avec moi aujourd’hui. “

Corey Davis a perdu hier son frère qui luttait contre le cancer. Davis était ému en marge avant de sortir et de commencer pour les @Titans ce soir 🙏 pic.twitter.com/7Ibu4cQMNx – FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 13 novembre 2020

Les Titans ont perdu contre les Colts d’Indianapolis 34-17, et Davis a terminé la soirée avec cinq réceptions pour 67 verges. Il est allé dire: “C’est vraiment difficile. Alors qu’il était allongé là, tout ce qu’il disait à ma sœur était de me dire de jouer, quoi qu’il arrive. Il n’arrêtait pas de me dire de jouer, me disant de jouer tout au long du processus. . “

Titus Davis a eu une carrière de football hors pair au centre du Michigan. Il a joué le receveur large pour l’école et a terminé en tant que détenteur du record pour les verges en carrière (3700), les touchés en carrière (37), les touchés en une saison (13) et les touchés en un seul match (quatre). Il a terminé sa carrière universitaire avec 204 réceptions, la quatrième en importance dans l’histoire de l’école.

“Depuis que je suis enfant, je le pourchais toujours et j’essayais de lui ressembler”, a déclaré Corey Davis. «Je portais son numéro chaque année pour le copier. Il pensait que c’était ennuyeux, mais je l’admirais énormément. C’était mon idole, mon héros. J’ai essayé de l’honorer ce soir. Corey Davis a joué au football universitaire dans l’ouest du Michigan et a été sélectionné à trois reprises pour la première équipe All-MAC. Il a été nommé joueur offensif MAC de l’année en 2016 et a été sélectionné comme première équipe All-American la même année. Les Titans ont sélectionné Davis n ° 5 au classement général en 2017. Sa meilleure saison à ce jour est 2018, avec 65 passes pour 819 verges et quatre touchés.