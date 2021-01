T

Le Royaume-Uni a enregistré près de 1000 décès de coronavirus pendant la nuit – le nombre de morts quotidien le plus élevé depuis avril.

Le gouvernement a déclaré que 981 personnes étaient décédées avec Covid-19 dans les 28 jours suivant un test positif pour le virus.

Il s’agit du chiffre quotidien le plus élevé signalé depuis le 24 avril, date à laquelle 1 010 décès ont été signalés, il y aura probablement un décalage dans la déclaration des décès pendant la période de Noël.

Il porte le nombre total d’infections enregistrées en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie à 2 432 888.

Le nombre de décès d’aujourd’hui porte le bilan national officiel à 72 548 morts.

Cependant, des chiffres distincts publiés par les agences statistiques britanniques, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, montrent qu’il y a maintenant eu plus de 88 000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé a confirmé que les Midlands, le nord-est, certaines parties du nord-ouest et certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre entreront dans la catégorie supérieure le soir du Nouvel An, couvrant plus des trois quarts (78,3%) de la Population anglaise.

Liverpool passera au niveau 3, bien qu’il ait accueilli un programme pilote de tests de masse pour les résidents le mois dernier, tandis que d’autres zones sont passées du niveau 2 plus détendu aux mesures les plus restrictives en une semaine.

La hausse des infections à coronavirus a également vu l’île de Wight plonger du niveau 1 au niveau 4 en seulement une semaine.

Matt Hancock annonce que des millions de personnes supplémentaires sont confrontées au verrouillage le plus difficile

Les restrictions de niveau 4 ordonnent aux personnes de rester à la maison et de ne partir que dans un but précis ou s’il existe une «excuse raisonnable».

Cela comprend aller au travail si cela ne peut pas être fait à la maison, acheter des produits essentiels tels que la nourriture et les médicaments, suivre une éducation ou une formation, utiliser des services de garde d’enfants enregistrés, faire de l’exercice en plein air et pour des raisons médicales.

À l’extérieur, les personnes du niveau 4 ne peuvent rencontrer qu’une personne d’un autre ménage dans un lieu public.

S’exprimant à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé a déclaré: «Nous devons agir pour supprimer le virus maintenant, notamment parce que la nouvelle variante rend le délai entre maintenant et alors encore plus difficile.

«Et donc, alors que nous avons la bonne nouvelle du vaccin aujourd’hui, nous devons également prendre des décisions difficiles.»

Le gouvernement a déclaré que les taux d’infection «ont augmenté plus rapidement que prévu» dans les zones où la nouvelle souche a circulé, telles que le sud-ouest, les Midlands et certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre, et que «des mesures plus fortes sont nécessaires pour contracter le virus. contrôle”.

M. Hancock a déclaré: «La forte augmentation des cas et les hospitalisations qui suivent démontrent la nécessité d’agir là où le virus se propage.»

Le secrétaire à la Santé a ajouté: «Je sais que les mesures de niveau 3 et 4 font peser un lourd fardeau sur les personnes, et en particulier sur les entreprises concernées, mais je crains que ce soit absolument nécessaire en raison du nombre de cas que nous avons constatés.

«Mais là où nous sommes encore en mesure de donner aux lieux de plus grandes libertés, nous continuerons de le faire.»

Coronavirus: Déserté Tier 4 Londres

Annonçant un demi-tour sur la réouverture échelonnée prévue, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les étudiants en années d’examen retourneraient dans les écoles secondaires une semaine plus tard que prévu, à partir du 11 janvier.

D’autres étudiants du secondaire et du collégial retourneront à temps plein le 18 janvier, a-t-il déclaré au Parlement.

Et les écoles primaires dans un «petit nombre de régions» où les taux d’infection par Covid-19 sont les plus élevés ne rouvriront pas pour l’enseignement en face à face à tous les élèves comme prévu la semaine prochaine.

Les syndicats d’enseignants et les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par la propagation du virus à la suite de la découverte de sa variante beaucoup plus transmissible, avec une augmentation des taux de cas et des admissions à l’hôpital dans de nombreuses régions du pays.

Gavin Williamson: La “ majorité ” des primaires ouvrira le 4 janvier – mais les secondaires retardées

M. Williamson a déclaré aux députés de la Chambre des communes que le gouvernement devait procéder à un «ajustement immédiat» de ses projets de réouverture des écoles début janvier.

Il a déclaré: «Nous devons toujours agir rapidement lorsque les circonstances changent. Les preuves concernant la nouvelle variante de Covid et l’augmentation des taux d’infection ont nécessité un ajustement immédiat de nos plans pour le nouveau terme. “

Il a ajouté: «La dernière étude que nous avons de Public Health England est que les infections à Covid chez les enfants sont déclenchées par des changements dans le taux communautaire. L’étude indique également que l’impact plus large des fermetures d’écoles sur le développement des enfants serait significatif.

«Je suis tout à fait clair que nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour garder les enfants à l’école.»

L’approche échelonnée devait voir les élèves du primaire et les élèves de 11e et 13e année rentrer dans la première semaine de janvier, et d’autres élèves revenir plus tard dans le mois pour permettre aux chefs d’établissement de mettre en place des tests de masse sur les enfants et le personnel.