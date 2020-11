Pendant ce temps, les principaux médecins ont qualifié le bilan des décès dus aux coronavirus au Royaume-Uni de «terrible accusation» du manque de préparation et d’organisation du gouvernement pour la pandémie.

Les dernières données du gouvernement ont montré que 50 365 personnes sont maintenant décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19, ce qui en fait le premier pays d’Europe à passer 50 000 décès. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que le bilan des morts au Royaume-Uni était un autre «jalon sombre» dans la pandémie.

Pendant ce temps, des scientifiques travaillant sur une étude sur les symptômes de Covid ont déclaré que les dernières données révélaient que le taux de coronavirus R, une mesure moyenne du nombre de personnes à qui une personne infectée transmettra le virus, est actuellement inférieur à un au Royaume-Uni.

L’épidémiologiste du King’s College de Londres, Tim Spector, qui dirige le projet, a déclaré que les taux de nouvelles maladies «tombaient lentement» sous les 36 000 avec un nombre R de 0,9.

Disjoncteur Covid-19 étendu dans NI

Les restrictions de Covid prolongées d’une semaine en Irlande du Nord

Image déchirante alors que l’homme embrasse son parent à travers un drap dans une maison de soins

Un résident embrasse un parent à travers une feuille de plastique installée dans une “ salle de câlins ” spéciale organisée pour protéger les deux parties d’une nouvelle infection à coronavirus, dans une maison de soins à Castelfranco Veneto, en Italie,

Le gouvernement répond aux cas quotidiens de coronavirus les plus élevés à ce jour

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: “Comme nous l’avons vu tout au long de cette pandémie, il peut y avoir des fluctuations quotidiennes des données, il est donc important d’éviter de tirer des conclusions à partir des chiffres d’un jour.

«Nous devons plutôt nous concentrer sur la tendance plus large qui est à la hausse, en particulier chez les personnes les plus exposées à la maladie.

<< Il y a eu une augmentation des infections avant la mise en place des restrictions nationales et il est vital que chacun continue de suivre les instructions et veille à se laver les mains, à porter des couvre-chefs et à réduire les contacts sociaux - ce qui s'est avéré très efficace pour apporter en baisse des taux de transmission plus tôt cette année. "

Le Royaume-Uni enregistre 563 autres décès, son total quotidien le plus élevé depuis mai

Le gouvernement britannique a déclaré que 563 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 jeudi.

C’est le chiffre quotidien le plus élevé depuis début mai et porte le total officiel à 50 928.

1 décès sur 4 dû à Covid-19, selon le Premier ministre français

Le verrouillage de la France doit durer au moins deux semaines de plus, le nombre de personnes hospitalisées infectées par le coronavirus maintenant plus élevé qu’au sommet de la première vague, a déclaré le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse.

Le virus a tué plus de 42 000 personnes en France. Les autorités sanitaires ont signalé mercredi 35 879 nouveaux cas, portant le total à 1,86 million, dépassant la Russie et faisant de la France le pays le plus touché de la région européenne. «La pression sur nos hôpitaux s’est énormément intensifiée», a déclaré le Premier ministre français.

Le verrouillage de l’Irlande du Nord est prolongé

Les ministres de Stormont ont convenu de nouvelles restrictions COVID pour l’Irlande du Nord qui verront une prolongation du verrouillage actuel des coupures de circuit suivie d’une réouverture partielle du secteur de l’hôtellerie, ont déclaré des sources de Stormont.

Le verrouillage a été prolongé d’une semaine – certaines mesures durant sept jours supplémentaires.

Le secrétaire aux affaires évite à plusieurs reprises la question du vaccin contre le Brexit

M. Sharma a omis à plusieurs reprises d’exclure que l’approvisionnement en vaccin contre le coronavirus ne serait pas affecté par la perturbation du Brexit.

«C’est un problème… dans de nombreux secteurs, mais c’est précisément pourquoi nous avons investi des centaines de millions de livres en termes d’infrastructure frontalière, et nous avons investi dans des subventions pour les intermédiaires douaniers», a-t-il déclaré.

«C’est pourquoi nous faisons un très gros effort pour communiquer avec les entreprises pour nous assurer qu’elles sont prêtes, afin qu’elles puissent faire les dédouanements.

«Tout ce travail est en cours. Si nous nous préparons tous, nous serons absolument au bon endroit après la transition. »

La seule annonce majeure de la conférence de presse

Alok Sharma annonce un fonds de 2,2 milliards de livres sterling pour soutenir les entreprises fermées en lock-out

Le professeur Powis dit que les mesures seront toujours en place à la fin du verrouillage

Le professeur Powis a déclaré que la vie ne reviendrait pas à la normale lorsque le verrouillage national de l’Angleterre prendrait fin début décembre.

Il a déclaré lors de la conférence de presse: «Nous ne reviendrons pas complètement à la normale – il faudra d’autres mesures en place car tant que ce virus est toujours là, nous devons nous assurer que les taux d’infection restent aussi bas que possible et que nous réduisons. la chance de transmission.

«Quelles sont exactement ces mesures, je pense qu’il est encore trop tôt pour le dire – nous ne sommes qu’à une semaine de ce verrouillage de quatre semaines.

«Nous devons voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines et je suis sûr qu’à l’arrivée du début décembre, le gouvernement – tout comme les scientifiques – examinera les données au cours des semaines de novembre, puis examinera le meilleur menu de les mesures entreront en décembre. »

Nous avons certains des taux de vaccins les plus élevés au monde, selon le professeur Powis

Question du Daily Express demandant s’il y a eu discussion au sein du gouvernement au sujet d’un programme de vaccination obligatoire comme on l’a vu avec la variole?

«Nous sommes bons en vaccination dans ce pays, dit le professeur Powis. «Notre programme contre la grippe fait vacciner une grande partie de la population à risque. Nous sommes bien en avance cette année par rapport à l’année dernière. Le public se présentera pour un vaccin pour se protéger et protéger les autres comme ils le font avec la grippe cette année.

«Tout vaccin passe par des processus réglementaires pour vérifier qu’il est sûr. Je suis convaincu que les Britanniques voudront être vaccinés non seulement pour eux-mêmes mais pour tout le monde, car c’est par des taux élevés de vaccination que nous nous protégeons tous.»