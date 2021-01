L

Les hôpitaux d’Ondon sont sur le point d’être submergés par Covid-19 alors que les responsables de la santé s’efforcent de trouver plus de lits pour faire face à une augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

Le directeur général des fournisseurs du NHS, Chris Hopson, a déclaré que la situation «s’aggravait très rapidement» et que les patrons des hôpitaux «ne ménageaient aucun effort» pour s’assurer que «chaque élément de capacité» est utilisé.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610004409

Les patrons d’hôpitaux recherchent une capacité du secteur des soins et des maisons de retraite alors que les lits d’hôpitaux se remplissent au milieu d’une poussée de coronavirus

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Cela s’aggrave très rapidement. Nous avons vu 5 000 nouveaux patients dans des lits d’hôpitaux atteints de Covid-19 au cours de la semaine dernière – cela représente 10 hôpitaux complets de patients Covid dans les hôpitaux en seulement sept jours, c’est donc un très gros défi.

«Nous atteignons maintenant le point dans certains endroits où les lits d’hôpitaux sont pleins, les lits communautaires sont pleins et les services communautaires à domicile sont également complets.

«Ce que les leaders de la confiance essaient de faire, c’est qu’ils savent qu’il y a une capacité disponible dans le secteur des soins et des maisons de retraite et ils sont au milieu d’une conversation avec des collègues de soins et de maisons de retraite pour voir s’ils peuvent accéder à cette capacité.

«Il ne faut littéralement rien négliger pour maximiser chaque pièce de capacité que nous avons dans ces domaines sous une pression réelle.»

Il a déclaré que les hôpitaux d’Exeter et de Manchester Nightingale sont actuellement utilisés, mais que les Nightingales sont la «police d’assurance de dernier recours» car ils ne sont pas «spécialement conçus pour la santé et les soins» et nécessitent le détournement du personnel.