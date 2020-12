Cette décision signifie que 61% de la population anglaise vit désormais sous les mesures les plus strictes, avec un examen formel du système national à plusieurs niveaux prévu pour aujourd’hui.

Comment les restrictions de niveau sont-elles décidées?

Matt Hancock a insisté sur le fait que déplacer les dernières zones du niveau 2 au niveau 3 était nécessaire pour éviter que le NHS ne soit submergé.

Il a annoncé lundi qu’il y avait eu «des augmentations très fortes et exponentielles du virus dans Londres, Kent, certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire» au cours de la semaine dernière.

L’action d’urgence a été prise avant le point d’examen prévu de tous les niveaux aujourd’hui.

Lorsqu’il décide des niveaux, le gouvernement examine les cas de coronavirus dans tous les groupes d’âge et en particulier parmi les plus de 60 ans, qui sont considérés comme les plus à risque.

Les responsables examinent également si les taux d’infection augmentent ou diminuent dans la région et le taux de positivité – c’est-à-dire le nombre de cas positifs détectés en pourcentage des tests effectués.

La pression sur le NHS est également prise en compte, y compris l’occupation actuelle et prévue.

Quelles sont les règles relatives aux déplacements à l’intérieur et entre les niveaux?

Les personnes résidant dans les zones de niveau 3 devraient éviter de se rendre dans d’autres régions du Royaume-Uni, y compris pour des nuitées, à moins que ce ne soit pour des raisons de travail, d’éducation, de santé ou de soins.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les personnes du niveau 3 «devraient éviter de voyager en dehors de leur région et réduire le nombre de voyages qu’elles effectuent dans la mesure du possible».

Ceux des zones de niveau 1 et 2 ne doivent pas se rendre dans les zones de niveau 3, mais peuvent les traverser dans le cadre d’un voyage plus long.

Lorsqu’on lui a demandé si les gens pouvaient toujours se rendre au niveau 3 de Londres pour faire des achats de Noël, M. Hancock a déclaré: «Il est recommandé aux gens de minimiser les déplacements à moins que cela ne soit nécessaire dans une zone de niveau 3 et de minimiser les déplacements là où cela est nécessaire vers une zone de niveau 3. . »

Où sont les différents niveaux en place à travers le pays?

Avant les changements les plus récemment annoncés, 99% de la population anglaise vivait déjà sous les niveaux 2 et 3.

Seules l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly sont sous les contrôles de niveau 1 les plus légers.

Londres rejoint de vastes étendues des Midlands, du Yorkshire, du nord-est et du nord-ouest dans le niveau 3 le plus restrictif.

Quelles zones ont été déplacées vers les restrictions de niveau 3?

Le Grand Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire sont passés au niveau 3, le plus haut niveau de restrictions, à 00 h 01 aujourd’hui.

Cela comprend Basildon, Brentwood, Harlow, Epping Forest, Castle Point, Rochford, Maldon, Braintree et Chelmsford, ainsi que les conseils d’arrondissement de Thurrock et Southend-On-Sea

Broxbourne, Hertsmere, Watford et l’autorité locale de Three Rivers ont également vu un resserrement des restrictions.

La dispute scolaire de Londres continue …

Mise à jour mondiale: Alors que les pays à revenu élevé obtiennent des milliards de doses de vaccins, d’autres pays attendent

Les équipages de Mission Impossible auraient navigué pour une ecchymose …

Selon certaines sources gouvernementales, les règles de la bulle de Noël ne seront pas supprimées …

… Mais les avertissements sur les risques de mélange seront intensifiés.

Les Londoniens ont eu du mal à dire au revoir aux libertés de niveau 2 hier soir alors que les restaurants et les théâtres de la ville fermaient à nouveau leurs portes:

