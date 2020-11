Le Premier ministre doit détailler sa stratégie hivernale contre les coronavirus lundi après-midi, qui comprend une proposition visant à déployer un programme de test majeur dans le but de convaincre les rebelles des députés conservateurs.

Il est entendu qu’il dira aux députés que les magasins non essentiels peuvent ouvrir dans les trois niveaux après l’expiration des restrictions actuelles le 2 décembre, dans un coup de pouce pour les détaillants pendant la période des fêtes. Cependant, les pubs et les restaurants seront confrontés à la plus dure des nouvelles mesures, les entreprises du nouveau niveau 3 étant uniquement autorisées à proposer des plats à emporter. Ceux du niveau 2 doivent servir de la nourriture avec toutes les boissons, il est rapporté.

Les mesures devraient être encore assouplies vers Noël, le Premier ministre devant dire qu’un petit nombre de ménages peuvent se mélanger sur un nombre limité de jours.

Mises à jour en direct

Aucun cas de coronavirus grave chez les receveurs du vaccin Oxford

Le professeur Andrew Pollard a déclaré que personne qui avait reçu le vaccin d’Oxford dans les essais n’avait eu besoin de traitement hospitalier pour Covid-19.

«Nous sommes très satisfaits de ces résultats», a-t-il déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today.

«Ce que nous avons, c’est un vaccin capable de protéger contre la maladie à coronavirus et, surtout, il n’y a eu aucune hospitalisation ou cas grave chez quiconque a reçu le vaccin Oxford.

«Donc, cela signifie que si nous faisions vacciner des personnes, les résultats impliquent certainement jusqu’à présent que nous serions en mesure d’empêcher les gens de contracter une maladie grave et d’aller à l’hôpital.»

Les créateurs de vaccins d’Oxford espèrent fournir trois milliards de doses

Le vaccin a été créé avec un engagement à but non lucratif

Sharma salue les résultats du vaccin comme “ très prometteurs ”

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré que les résultats d’une analyse intermédiaire de l’Université d’Oxford et du candidat vacccin coronavirus d’AstraZeneca étaient «très prometteurs».

Il a tweeté: «Des données très prometteuses issues des essais cliniques de phase III d’Oxford / AstraZeneca. Nous sommes à l’aube d’une énorme percée scientifique qui pourrait protéger des millions de vies. Le Royaume-Uni a obtenu un accès rapide à 100 millions de doses de son vaccin – en plus des 255 millions de doses d’autres développeurs. “

Le vaccin Oxford est efficace à 70%

L’Université d’Oxford a déclaré que l’analyse intermédiaire de son essai de vaccin de phase trois montre que l’efficacité de 70% provient de la combinaison de deux doses.

L’un était efficace à 90%, l’autre 62%.

Dans une déclaration, le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et chercheur en chef de l’Oxford Vaccine Trial, a déclaré:

«Ces résultats montrent que nous disposons d’un vaccin efficace qui sauvera de nombreuses vies. Fait intéressant, nous avons constaté que l’un de nos schémas posologiques peut être efficace à environ 90% et que si ce régime posologique est utilisé, davantage de personnes pourraient être vaccinées avec un approvisionnement en vaccins prévu.

«L’annonce d’aujourd’hui n’est possible que grâce aux nombreux bénévoles de notre essai et à l’équipe de chercheurs travaillant et talentueuse basée dans le monde entier.»

Son collègue, le professeur Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à l’Université d’Oxford, a déclaré: «L’annonce d’aujourd’hui nous rapproche encore plus du moment où nous pouvons utiliser des vaccins pour mettre fin aux ravages causés par le SRAS-CoV-2. Nous continuerons à travailler pour fournir des informations détaillées aux régulateurs. Ce fut un privilège de faire partie de cet effort multinational qui profitera au monde entier. »