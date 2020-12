Le Premier ministre envisageait de prendre des mesures de presse difficiles pour lutter contre la nouvelle souche Covid-19 – y compris une éventuelle interdiction de voyager entre le sud-est et le reste du pays – alors que les hôpitaux sont sous la pression de l’aviron.

Cela survient alors que des millions de personnes supplémentaires en Angleterre se sont réveillées samedi face à des restrictions plus sévères contre les coronavirus alors que certaines parties du sud-est se dirigent vers le niveau 3.

Ce changement signifie que 38 millions de personnes, soit 68% de la population anglaise, sont désormais soumises aux restrictions les plus sévères.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a placé plus de zones sous les mesures les plus sévères, fermant les pubs, les restaurants et les cinémas, qui sont entrés en vigueur à minuit.

Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, Peterborough, l’ensemble du Hertfordshire, Surrey à l’exception de Waverley, Hastings et Rother à la frontière du Kent dans l’East Sussex, et Portsmouth, Gosport et Havant dans le Hampshire ont été déplacés au niveau de restrictions le plus strict.

Le premier réaménagement majeur du nouveau système de niveaux a suivi les derniers chiffres de Sage montrant que le nombre de reproduction, ou valeur R, de la transmission du coronavirus à travers le Royaume-Uni aurait augmenté entre 1,1 et 1,2.

Le Premier ministre Boris Johnson a refusé d’exclure la possibilité d’un troisième verrouillage national pour l’Angleterre au cours de la nouvelle année.

