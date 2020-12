Le service de chant du réveillon de Noël du King’s College de Cambridge a été enregistré après le test des chanteurs

Le service de renommée mondiale Carols From King a été sauvé à la dernière minute lorsque deux choristes testés positifs pour Covid-19 ont été remplacés par The King’s Singers.

Le service au King’s College à Cambridge est pré-enregistré chaque année et diffusé sur BBC Two la veille de Noël, marquant le début de Noël pour beaucoup.

Deux choristes adultes, au sein du même foyer, ont été testés positifs pour le coronavirus et sont en isolement préventif, a déclaré le collège.

Ils n’ont souffert que de symptômes bénins.

Le groupe vocal de renommée internationale The King’s Singers a été invité à se joindre aux jeunes choristes avec un préavis de 48 heures.

Les deux groupes, qui se tenaient à une distance de sécurité l’un de l’autre, ont chanté pour la première fois quelques minutes avant le début du tournage du service de Carols From King de cette année.

Le tournage s’est terminé dimanche soir.

Le révérend Dr Stephen Cherry, doyen du King’s College, a déclaré: «Nous sommes tous extrêmement reconnaissants aux King’s Singers de se mobiliser à la dernière minute.

«Ils ont fait preuve d’une grande bonne volonté et d’un professionnalisme hors pair.

«Nos jeunes choristes ont également répondu de manière très positive et avec une réelle maturité aux nombreux défis rencontrés dans la réinvention du programme, et ensemble, ils nous ont permis d’offrir un merveilleux service de Noël dans un délai extrêmement court.

«Le King’s College Choir se prépare pour nos émissions de Noël depuis des mois tout en suivant des protocoles de sécurité stricts, il était donc particulièrement décevant que les choristes ne puissent pas être avec nous pour le tournage.

«Avoir eu un des ménages touché par le virus au dernier moment était incroyablement malheureux.

«Dans une année où tant de personnes passeront Noël d’une manière qui ne ressemble à aucune autre de mémoire d’homme, nous étions déterminés à faire tout ce que nous pouvions pour offrir un service de Noël significatif et magnifique.

«Nous sommes ravis du résultat des efforts remarquables de tant de personnes chez King’s et à la BBC, et nous sommes impatients de partager Carols From King’s avec les téléspectateurs de tout le pays.»

Alan Holland, producteur exécutif de la BBC, a déclaré: «Carols From King’s est la pierre angulaire de la programmation de Noël de la BBC et nous sommes ravis que The King’s Singers ait pu se joindre à nous.

«Le fait que des changements importants aient été apportés avec succès dans un délai aussi court témoigne du dévouement et de la détermination des musiciens et des équipes du King’s College et de la BBC.

Une commande de service sera disponible en téléchargement depuis le King’s College à partir de vendredi pour ceux qui souhaitent la suivre parallèlement à l’émission.

Leur service de chants de Noël annuel distinct, A Festival Of Nine Lessons And Carols, sera diffusé en direct sur BBC Radio 4 à 15 heures la veille de Noël.

Le collège a déclaré qu’il se déroulerait cette année sans congrégation par mesure de précaution.