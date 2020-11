L

Des services essentiels ont eu lieu à travers le Royaume-Uni le dimanche du Souvenir alors que la pandémie de coronavirus a forcé la réduction des commémorations.

Le service annuel au cénotaphe de Londres se déroulait, la cérémonie se déroulant à l’extérieur et les invités devant observer la distanciation sociale.

Cela est venu après que Boris Johnson a renoncé à fournir des repas gratuits aux enfants défavorisés pendant les vacances de Noël – dans une victoire pour la campagne de Marcus Rashford pour un soutien supplémentaire.

Charles rend hommage aux unités médicales de l’armée pour leurs efforts contre les coronavirus

Charles a pris la parole lors du Festival annuel du Souvenir organisé au Royal Albert Hall par la Légion royale britannique pour honorer la mémoire des militaires qui ont perdu la vie dans un conflit.

Au cours de l’événement, qui a été pré-enregistré et filmé sans public en raison des restrictions de Covid-19, Charles a déclaré que le pays avait enduré «une anxiété et un chagrin jamais connus en temps de paix» tout au long de la pandémie.

Le prince a déclaré: «À travers tout cela, tout comme en temps de guerre, le meilleur de notre pays a été mis en évidence.

«Nous avons réaffirmé notre foi les uns dans les autres et dans nos communautés, et nous avons vu à nouveau que le service aux autres sous-tend notre société. On nous a rappelé que les héros et les héroïnes sont tout autour de nous et prennent de nombreuses formes.

«En cette année difficile, nous en sommes peut-être venus à réaliser que les libertés pour lesquelles ils se sont battus sont plus précieuses que nous ne le pensions, et que la dette que nous leur devons est encore plus grande que ce que nous imaginions.

Les anciens combattants sont restés silencieux au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire pour rendre hommage aux morts

Le révérend Vic Van Den Bergh, aumônier honoraire de l’arboretum, s’est adressé à environ 200 personnes en rendant hommage «à ceux dont nous chérissons la mémoire et à ceux dont nous ne connaîtrons jamais les noms».

Il a déclaré: «Il existe un parallèle évident entre les conflits passés et la pandémie d’aujourd’hui.

«Dans les deux cas, nous trouvons ceux qui servent, qui mettent leur vie en danger pour les autres, et ceux qui essaient de rester en sécurité chez eux tout en faisant leur part.

«Le parallèle se poursuit, car tous les conflits prennent la vie, militaires et civils dans les conflits armés et dans la situation qui nous attend; NHS, personnel des maisons de retraite, soignants et tant d’autres.

«Lorsque nous nous trouvons en conflit et en contact avec l’ennemi, nous avons confiance que ceux à notre gauche et à notre droite agiront pour nous protéger.

«Puissions-nous nous efforcer de protéger ceux qui nous entourent en cette période de contagion et de risque.»

La Grande-Bretagne rend hommage avec un service réduit du dimanche du Souvenir au cénotaphe de Whitehall

Un nombre limité de dignitaires ont rendu hommage au service réduit du dimanche du Souvenir de cette année à Whitehall.

Le premier coup de onze de Big Ben a marqué le début des deux minutes de silence

Un canon militaire a été tiré pour marquer la fin de l’hommage silencieux, qui a été observé dans les monuments aux morts à travers le pays et le Last Post a été sonné par les clairons des Royal Marines.

La première couronne a été déposée par le prince de Galles au nom de la reine, suivi par le capitaine James Boughey, qui a déposé une couronne au nom du duc d’Édimbourg, qui s’est retiré de ses fonctions royales publiques.

Charles a ensuite laissé son propre hommage floral et a été suivi par le duc de Cambridge, le comte de Wessex et la princesse royale.

La reine Elizabeth II pendant le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe / PA

Boris Johnson quitte le 10 Downing Street avant le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel, Rishi Sunak et l’ancien Premier ministre David Cameron ont également été vus arrivant à Whitehall.

Whitehall se remplit de détachements de la Royal Navy, des Royal Marines, de l’armée et de la Royal Air Force

Les groupes massés de la Division des gardes et des Pipes and Drums ont joué une sélection de musique.

Les restrictions de Covid-19 ont signifié que le nombre d’anciens combattants et de militaires participant à la cérémonie annuelle du dimanche du Souvenir au cénotaphe a été considérablement réduit, tandis que le public n’est pas autorisé à y assister.

Anciens combattants alignés avant un service national du souvenir au cénotaphe de Westminste / REUTERS

Theresa May et Sir Keir Starmer arrivent à Whitehall pour un service commémoratif discret

L’ancien premier ministre et dirigeant travailliste ont été vus arrivant à Downing Street, avant le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe, à Whitehall, Londres.

Dominic Raab refuse de dire que le gouvernement a renoncé à prolonger la gratuité des repas scolaires

Lorsqu’on lui a demandé si Marcus Rashford avait obtenu un autre virage du gouvernement sur sa campagne de repas scolaires gratuits sur le Andrew Marr Show de la BBC, il a déclaré: «Oh regarde, je pense que Marcus Rashford a vraiment montré son cœur et son âme en plus d’être un football incroyable. joueur.

«Je pense qu’il s’est imposé comme un personnage formidable. Il a eu une conversation avec le Premier ministre hier et nous lui rendons hommage pour partager son expérience et ses préoccupations à ce sujet.

«Je pense que le point que nous avons fait tout le temps, nous tous – je ne pense pas qu’il y ait de réelle différence ici, même dans le débat – nous voulons tous nous occuper des plus vulnérables, la question est la meilleure façon de faire il.”

Le Premier ministre gallois a déclaré que le pays ne reviendrait pas à un «patchwork» de mesures locales et disposera à la place d’un ensemble national de règles plus faciles à suivre

En cas de poussées locales, Mark Drakeford a déclaré à Ridge on Sky que les restrictions locales seraient plus ciblées pour trouver la cause des cas, comme une épidémie d’usine.

Il a déclaré: «Nous ne reviendrons pas en arrière et nous nous fierons à un patchwork de mesures locales, nous allons avoir un nouvel ensemble de règles nationales plus claires, plus simples et donc plus faciles à suivre.

«Cela ne signifie pas, bien sûr, que s’il y a des flambées locales, une action locale peut ne pas être nécessaire mais elle ne dépendra pas de mesures entièrement locales.»

Il a ajouté: «S’il y a des restrictions locales, nous les ciblerons à la cause des nombres.

«Merthyr est le plus petit arrondissement de tout le Pays de Galles, des chiffres bruts relativement faibles entraînent des pourcentages et des taux assez élevés.

«Si à Merthyr il y a des raisons spécifiques, nous avions par exemple une usine à Merthyr où il y avait une épidémie, ce que nous ferons au lieu de prendre des mesures à l’échelle du comté, nous essaierons de penser à des choses plus ciblées que nous pouvons faire pour lutter sur toute cause de poussées locales. »

Mark Drakeford dit qu’il pense qu’il y a «un chemin jusqu’à Noël» sans avoir à reprendre les restrictions de coupe-feu au Pays de Galles

Il a déclaré à Ridge on Sky que cela dépendait du comportement des gens dans les semaines qui suivront lorsque le coupe-feu se terminera lundi.

Il a déclaré: «J’ai dit aux habitants du Pays de Galles que la question que nous devons nous poser n’est pas ce que je peux faire, jusqu’où puis-je étirer les règles, mais que dois-je faire, que dois-je faire pour rester moi-même et les autres les gens en sécurité? »

Il a ajouté: «Si nous évitons le contact avec d’autres personnes et que nous ne voyageons que lorsque nous en avons besoin, que nous travaillons de chez nous partout où nous le pouvons, nous allons nous appuyer sur ce qui a été accompli ici au cours des 17 derniers jours.

«Cela nous donnera un chemin jusqu’à Noël sans avoir besoin de revenir dans cette période de restriction extraordinaire.»